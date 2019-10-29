ВСУ могут «прострелить себе ногу» на учениях возле Крыма, заявил депутат Черняк

В Крыму высмеяли анонсированные Киевом военные учения на границе с полуостровом и напомнили, что Вооруженные силы России эффективно выполняют свои обязанности. Самое страшное, что может сделать украинская армия — «прострелить себе ногу». Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Ракеты на границе с Крымом

Вооруженные силы Украины проведут тактические военные учения с боевой стрельбой из зенитных ракетных комплексов «Бук» М1, С-300ПТ. Об этом сообщает пресс-центр командования воздушных сил ВСУ.

Сообщается, что военные учения пройдут с 31 октября по 4 ноября в Херсонской области Украины, у границы с Крымом.

«С 31 октября по 4 ноября 2019 года на государственном испытательном полигоне вооруженных сил Украины «Ягорлык» пройдут тактические учения с боевой стрельбой с подразделениями ЗРК Бук М1, С-300ПТ, контрольные летные испытания ракет к зенитным ракетным комплексам С-300ПТ, С-300ПС, С-300В1 и определяющие ведомственные испытания зенитного ракетного комплекса С-125-2Д1», — говорится в сообщении.

Планируется, что стрельбы пройдут в акватории Черного моря у побережья Херсонской области. Пресс-центр украинских военных сообщил, что все пользователи предупреждены о закрытии воздушного и морского пространства в районе проведения боевых стрельб.

Граница на замке

Как отметил крымский депутат Алексей Черняк, российская граница давно на замке, а Вооруженные силы Российской Федерации и пограничные службы эффективно выполняют свои прямые обязанности.

«Что касается Украины, уже был предыдущий президент (Петр Порошенко. — Прим. ФАН), который устраивал стрельбы по виртуальным мишеням в Азовском море. А затем они [Вооруженные силы Украины] героически отчитывались, что все виртуальные мишени, которые якобы находились в море, были сбиты. Их военные учения — это клоунада. По-другому этого не назвать», — пояснил Алексей Чепа.

Заявление об учебных стрельбах Вооруженных сил Украины звучит на фоне разговоров о готовности украинского лидера Владимира Зеленского встретиться с главой России Владимиром Путиным. Таким образом Киевом создается негативный фон для возможности подготовки проведения саммита в «нормандском формате», что в очередной раз может привести к срыву Минских соглашений, в частности «формулы Штайнмайера». Получается, что Украина намерено пытается затянуть процесс мирного урегулирования ситуации на территории Донбасса? Отвечая на этот вопрос, Алексей Черняк отметил, что Владимир Зеленский вместо того, чтобы наводить порядок в стране, поднимать экономику, сделать все, чтобы на Украине был мир, занимается популизмом. Он отрабатывает задание западных руководителей Украины.

«Получат ли они по зубам в случае военной провокации в Крыму? Боюсь, все, что они смогут сделать, —прострелить себе ногу на этих учениях. Способность их армии равняется нулю. Это уже давно всем понятно», — резюмировал Алексей Черняк.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в родную гавань. Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией. Однако президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».