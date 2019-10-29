ЛНР начала отвод войск в районе Золотого

Луганск, 29 октября. Луганская Народная Республика объявила о начале отвода войск в районе населенного пункта Золотое, который располагается возле линии разграничения в Донбассе. Об этом во вторник заявил и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

«Военнослужащие Народной милиции ЛНР приступили к отведению сил и средств с территории участка разведения у Золотого», — пояснил он журналистам.

Сообщается, что за отводом войск наблюдают представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Отметим, что ранее представитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик заявил о начале разведения сил в Золотом. По его словам, стороны выпустили белые и зеленые сигнальные ракеты, что свидетельствует о готовности к отводу войск.

Разведение сил должно было состояться еще 9 октября, однако украинские националисты сорвали данный процесс. Отметим, что отвод войск от линии соприкосновения на конкретных участках был обязательным условием Москвы для проведения переговоров в «нормандском формате». Российская сторона считает, что за переговорный стол имеет смысл садиться лишь тогда, когда Украина начнет принимать реальные шаги по урегулированию конфликта. В противном случае переговоры опять превратятся в ничем не подтвержденную декларацию о намерениях.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская народные республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.