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«Собака-ликвидатор» аль-Багдади стала героем мемов после высказывания Трампа

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«Собака-ликвидатор» аль-Багдади стала героем мемов после высказывания Трампа

Вашингтон, 29 октября. Заявление президента США Дональда Трампа о собаке, участвовавшей в «ликвидации» главаря террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, вызвало бурную реакцию в Сети.

Накануне Трамп опубликовал в Twitter фото собаки, заявив, что пес участвовал в неподтвержденной «ликвидации» аль-Багдади. Глава Белого дома заявил, что «рассекречивает фото замечательного пса», при этом кличку собаки Трамп решил скрыть. Президент США поблагодарил хвостатого за «отличную работу».

«Собака-ликвидатор» аль-Багдади стала героем мемов после высказывания Трампа

Пользователи Сети отреагировали на запись Трампа волной мемов. В Сети в шутку возмутились, почему Трамп опубликовал фото участника операции без должных мер безопасности. Комментаторы решили исправить ошибку президента США и опубликовали фото пса с закрытыми черной полоской глазами, а также «фотожабы» собаки-оперативника в военном оснащении.

«Собака-ликвидатор» аль-Багдади стала героем мемов после высказывания Трампа

«Собака-ликвидатор» аль-Багдади стала героем мемов после высказывания Трампа

«Собака-ликвидатор» аль-Багдади стала героем мемов после высказывания Трампа

Кроме того, в Сети раскритиковали Трампа за «героизацию» собаки. И это при том, что вся история с «ликвидацией» аль-Багдади выглядит очень сомнительно. Издание Daily Wire запросило у главы Белого дома разрешение на съемку блокбастера «Zero Bark Thirty» (отсылка к фильму «Цель номер один»: вместо слова «dark» используется «bark» – «гав»), пишет ФБА «Экономика сегодня».

«Собака-ликвидатор» аль-Багдади стала героем мемов после высказывания Трампа

Пользователи даже предложили поместить изображение «собаки-героя» на долларовые банкноты.

«Собака-ликвидатор» аль-Багдади стала героем мемов после высказывания Трампа

Более того, в Сети вспомнили о приеме студентов-футболистов с бургерами из фастфуда. При этом портрет пса поместили над камином в Белом доме.

«Собака-ликвидатор» аль-Багдади стала героем мемов после высказывания Трампа

Напомним, 28 октября Дональд Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади, но не привел никаких доказательств. В Минобороны РФ сообщили, что никакой достоверной информацией об уничтожении главаря ИГ1 не располагают.

Кроме того, в МО РФ сообщили, что никаких авиаударов в зоне деэскалации Идлиб в указанные дни не происходило, что противоречит заявлениям американских чиновников. Территория, где якобы был ликвидирован аль-Багдади, находится под контролем боевиков «Аль-Каиды»1 и «Джебхат ан-Нусры»1 (обе группировки запрещены в России). Они соперничают с ИГ за сферы влияния в Сирии и непременно убили бы лидера «Исламского государства», если бы обнаружили.

«Собака-ликвидатор» аль-Багдади стала героем мемов после высказывания Трампа

Эксперт Александр Перенджиев отметил, что США придумали несколько сценариев «ликвидации» аль-Багдади, но в итоге запутались в них. Эксперт указал и на то, что тело аль-Багдади американцы сбросили в море. Однако, как подчеркнул он, если аль-Багдади сам себя подорвал, как об этом заявил Трамп, потом его еще и сверху уничтожили бомбами, получается, там уже и от трупа ничего не могло остаться.

Перенджиев добавил, что вся эта история с «ликвидацией» может быть связана с грядущими выборами президента США в 2020 году, поэтому Трампу надо продемонстрировать вымышленные победы над терроризмом.

Политолог Юрий Самонкин выразил схожее мнение. Эксперт отметил, что распространение фейка о «ликвидации» главного мирового террориста Абу Бакра аль-Багдади является ответом Трампа на готовящийся против него импичмент.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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