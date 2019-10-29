«Собака-ликвидатор» аль-Багдади стала героем мемов после высказывания Трампа

Вашингтон, 29 октября. Заявление президента США Дональда Трампа о собаке, участвовавшей в «ликвидации» главаря террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, вызвало бурную реакцию в Сети.

Накануне Трамп опубликовал в Twitter фото собаки, заявив, что пес участвовал в неподтвержденной «ликвидации» аль-Багдади. Глава Белого дома заявил, что «рассекречивает фото замечательного пса», при этом кличку собаки Трамп решил скрыть. Президент США поблагодарил хвостатого за «отличную работу».

Пользователи Сети отреагировали на запись Трампа волной мемов. В Сети в шутку возмутились, почему Трамп опубликовал фото участника операции без должных мер безопасности. Комментаторы решили исправить ошибку президента США и опубликовали фото пса с закрытыми черной полоской глазами, а также «фотожабы» собаки-оперативника в военном оснащении.

Кроме того, в Сети раскритиковали Трампа за «героизацию» собаки. И это при том, что вся история с «ликвидацией» аль-Багдади выглядит очень сомнительно. Издание Daily Wire запросило у главы Белого дома разрешение на съемку блокбастера «Zero Bark Thirty» (отсылка к фильму «Цель номер один»: вместо слова «dark» используется «bark» – «гав»), пишет ФБА «Экономика сегодня».

Пользователи даже предложили поместить изображение «собаки-героя» на долларовые банкноты.

Более того, в Сети вспомнили о приеме студентов-футболистов с бургерами из фастфуда. При этом портрет пса поместили над камином в Белом доме.

Напомним, 28 октября Дональд Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади, но не привел никаких доказательств. В Минобороны РФ сообщили, что никакой достоверной информацией об уничтожении главаря ИГ1 не располагают.

Кроме того, в МО РФ сообщили, что никаких авиаударов в зоне деэскалации Идлиб в указанные дни не происходило, что противоречит заявлениям американских чиновников. Территория, где якобы был ликвидирован аль-Багдади, находится под контролем боевиков «Аль-Каиды»1 и «Джебхат ан-Нусры»1 (обе группировки запрещены в России). Они соперничают с ИГ за сферы влияния в Сирии и непременно убили бы лидера «Исламского государства», если бы обнаружили.

Эксперт Александр Перенджиев отметил, что США придумали несколько сценариев «ликвидации» аль-Багдади, но в итоге запутались в них. Эксперт указал и на то, что тело аль-Багдади американцы сбросили в море. Однако, как подчеркнул он, если аль-Багдади сам себя подорвал, как об этом заявил Трамп, потом его еще и сверху уничтожили бомбами, получается, там уже и от трупа ничего не могло остаться.

Перенджиев добавил, что вся эта история с «ликвидацией» может быть связана с грядущими выборами президента США в 2020 году, поэтому Трампу надо продемонстрировать вымышленные победы над терроризмом.

Политолог Юрий Самонкин выразил схожее мнение. Эксперт отметил, что распространение фейка о «ликвидации» главного мирового террориста Абу Бакра аль-Багдади является ответом Трампа на готовящийся против него импичмент.

1 Организация запрещена на территории РФ.