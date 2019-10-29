Киев, 29 октября. Депутаты Верховной рады от партии «Слуга народа» заблокировали трибуну украинского парламента из-за провокационных высказываний представителя фракции «Европейская солидарность» Софии Федыны в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее депутат от возглавляемой Петром Порошенко партии «Европейская солидарность» София Федына и журналистка Маруся Зверобой организовали видеотрансляцию, в которой резко раскритиковали манеру общения Зеленского с украинскими националистами на участке разведения войск в районе населенного пункта Золотое в Донбассе. Кроме того, Федына и Зверобой усомнились в «бессмертии Зеленского», предположив, что во время следующего визита в Донбасс президент Украины может стать жертвой обстрела или покушения.

Депутат от партии «Слуга народа» Никита Потураев выразил уверенность, что подобные высказывания можно расценивать как «государственную измену» и «призыв к мятежу».

«Это что, свобода мысли и свобода слова, когда звучат публичные призывы к мятежу к добровольцам, к ветеранам, к бойцам действующей армии во время боевых действий? Призывы к уничтожению главнокомандующего и главы государства. Возможно, это действительно право на свою позицию и право на ее высказывание. А возможно, это государственная измена», — отметил Потураев.

Он также добавил, что депутаты партии «Слуга народа» намерены обратиться в правоохранительные органы с требованием дать правовую оценку высказываниям депутата от фракции «Европейская солидарность».

При этом сама София Федына заявила, что готова извиниться за свои высказывания, но при определенных условиях. По ее словам, она извинится после того, как президент Украины и представители партии «Слуга народа» извинятся за высказывания, которые «оскорбляют украинское войско, государственность, а также перестанут демонстрировать капитулянтскую позицию».

Напомним, 26 октября президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Донбассе в районе населенного пункта Золотое. В ходе визита на линию соприкосновения он встретился с украинскими националистами и попытался обсудить с ними вопрос разведения войск, однако собеседникам не удалось достичь взаимопонимания.

Позднее в министерстве обороны Украины заявили, что вооруженные националисты находятся в районе Золотого незаконно, а также пообещали разобраться в данной ситуации. 28 октября пресс-служба Национальной полиции Украины сообщила об изъятии оружия у националистов в Золотом, однако позднее украинские радикалы опровергли данную информацию.