Аваков ведет двойную игру, позволяя националистам остаться в Золотом

Отвод сил из так называемой «желтой зоны» проходит со скрипом. Националисты батальона «Азов» все-таки сдали оружие, но уходить из поселка Золотое отказываются. В этом нет проблемы, считает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, ведь боевики, будучи безоружными, безопасны и имеют право находиться на территории страны, как и любые ее граждане. С этим не согласен Спиридон Килинкаров, бывший депутат Верховной рады Украины.

«Еще месяц назад, когда ЛНР и ДНР объявили о готовности к разведению сил, Украина к этому не была готова. Но теперь очевидно, что разведение случится вне зависимости от того, какую позицию занимают какие-то там националисты. Не может быть так, чтобы проведение «нормандского формата» зависело от столь малочисленной группы населения, которая возомнила себя украинской властью, не имея на это ни малейшего права», — считает политик.

Конфликт, вызванный тем, что они зашли на территорию поселка с оружием, был решен сдачей этого оружия, заявил Килинкаров. Но даже оставаясь там просто как граждане Украины, они таят в себе скрытую опасность, ведь в этой зоне полно оружия, там велись военные действия, оно валяется там на каждом шагу. Боевики могут запросто вооружиться вновь и провести провокацию, несмотря на приказ Верховного главнокомандующего этого не делать.

«У меня нет уверенности в том, что Аваков контролирует всю ситуацию, — усомнился политик. — Ну не должно быть так, чтобы люди с декларируемыми намерениями помешать мирному урегулированию оставались в зоне разведения войск. И странно, что Аваков, как член команды [президента Украины Владимира] Зеленского, ратующего за мир, этого не понимает. Я считаю, что эти люди способны на проведение любой провокации».

Килинкаров прокомментировал заявления уже многих украинских политологов и политиков о том, что как раз Аваков является главным «тормозом» мирного процесса и «крышует» батальон «Азов». По его словам, это является частью сложной политической игры, которую ведет между собой руководство Украины.

Арсен Аваков создает проблемы, чтобы «выторговать» себе что-либо за их решение, считает политик. Это касается распределения каких-либо министерских должностей, губернаторских постов. На вопрос о том, почему бы просто не уволить человека, от которого столько проблем (а Зеленский имеет полное право это сделать), Килинкаров ответил, сославшись на сложное международное положение Украины.

«Тема эта очень непростая, — сказал он. — Украина находится в некотором роде под внешним управлением Демократической партии США, которая сформировала большую часть ее нынешней политической элиты, в числе которой как раз Аваков. Его поддерживают за рубежом, и снять такого человека означает поссориться с влиятельными людьми за океаном. Однако то, что министр внутренних дел сохранил свою должность, лежит на совести самого Зеленского и его понимания того, насколько Аваков является членом команды и соответствует занимаемому им месту».

Пока что очевидна двойная игра, считает Килинкаров: с одной стороны, Аваков на публике поддерживает президента, а с другой — мешает ему выполнять минские договоренности, позволяя подконтрольным ему боевикам заниматься самодурством.