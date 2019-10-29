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Аваков ведет двойную игру, позволяя националистам остаться в Золотом

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Аваков ведет двойную игру, позволяя националистам остаться в Золотом, считает эксперт

Отвод сил из так называемой «желтой зоны» проходит со скрипом. Националисты батальона «Азов» все-таки сдали оружие, но уходить из поселка Золотое отказываются. В этом нет проблемы, считает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, ведь боевики, будучи безоружными, безопасны и имеют право находиться на территории страны, как и любые ее граждане. С этим не согласен Спиридон Килинкаров, бывший депутат Верховной рады Украины.

«Еще месяц назад, когда ЛНР и ДНР объявили о готовности к разведению сил, Украина к этому не была готова. Но теперь очевидно, что разведение случится вне зависимости от того, какую позицию занимают какие-то там националисты. Не может быть так, чтобы проведение «нормандского формата» зависело от столь малочисленной группы населения, которая возомнила себя украинской властью, не имея на это ни малейшего права», — считает политик.

Конфликт, вызванный тем, что они зашли на территорию поселка с оружием, был решен сдачей этого оружия, заявил Килинкаров. Но даже оставаясь там просто как граждане Украины, они таят в себе скрытую опасность, ведь в этой зоне полно оружия, там велись военные действия, оно валяется там на каждом шагу. Боевики могут запросто вооружиться вновь и провести провокацию, несмотря на приказ Верховного главнокомандующего этого не делать.

Аваков ведет двойную игру, позволяя националистам остаться в Золотом, считает эксперт

«У меня нет уверенности в том, что Аваков контролирует всю ситуацию, — усомнился политик. — Ну не должно быть так, чтобы люди с декларируемыми намерениями помешать мирному урегулированию оставались в зоне разведения войск. И странно, что Аваков, как член команды [президента Украины Владимира] Зеленского, ратующего за мир, этого не понимает. Я считаю, что эти люди способны на проведение любой провокации».

Килинкаров прокомментировал заявления уже многих украинских политологов и политиков о том, что как раз Аваков является главным «тормозом» мирного процесса и «крышует» батальон «Азов». По его словам, это является частью сложной политической игры, которую ведет между собой руководство Украины.

Арсен Аваков создает проблемы, чтобы «выторговать» себе что-либо за их решение, считает политик. Это касается распределения каких-либо министерских должностей, губернаторских постов. На вопрос о том, почему бы просто не уволить человека, от которого столько проблем (а Зеленский имеет полное право это сделать), Килинкаров ответил, сославшись на сложное международное положение Украины.

Аваков ведет двойную игру, позволяя националистам остаться в Золотом, считает эксперт

«Тема эта очень непростая, — сказал он. — Украина находится в некотором роде под внешним управлением Демократической партии США, которая сформировала большую часть ее нынешней политической элиты, в числе которой как раз Аваков. Его поддерживают за рубежом, и снять такого человека означает поссориться с влиятельными людьми за океаном. Однако то, что министр внутренних дел сохранил свою должность, лежит на совести самого Зеленского и его понимания того, насколько Аваков является членом команды и соответствует занимаемому им месту».

Пока что очевидна двойная игра, считает Килинкаров: с одной стороны, Аваков на публике поддерживает президента, а с другой — мешает ему выполнять минские договоренности, позволяя подконтрольным ему боевикам заниматься самодурством.

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