Илон Маск предстанет перед судом за оскорбление британского дайвера

Москва, 29 октября. Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск предстанет перед судом в Лос-Анджелесе по делу о клевете в адрес британского дайвера Вернона Ансуорта.

Как сообщает газета Los Angeles Times, Маск назвал Ансуорта «педофилом». Так, в июне 2018 года британский дайвер принимал участие в масштабной операции по спасению детей и тренера из затопленной пещеры в Таиланде. SpaceX направила в Таиланд небольшую подводную лодку, однако, по словам Ансуорта, она была лишь пиар-трюком и не принесла совершенно никакой пользы. Дайвер предложил главе американской корпорации «засунуть свою подлодку в одно место». После этого инцидента Маск неоднократно называл Ансуорта насильником детей.

Основатель SpaceX и Tesla активно продвигал мысль о том, что британский дайвер хочет жениться на несовершеннолетней, именно поэтому и поселился в Таиланде. Дайвер подал в суд на Маска. Он требует возмещения морального ущерба в размере 75 тысяч долларов.

Маск извинился и попросил отклонить иск. В понедельник суд отказался удовлетворить эту просьбу. Теперь присяжные определят, проявил ли Маск халатность, делая непроверенные заявления о британском драйвере.