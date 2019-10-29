Гудков-младший закрутил любовь с юристкой-сатанисткой из «Открытой России» Ходорковского

Москва, 29 октября. Бывшего кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова заподозрили в интимной связи с юристом «Партии перемен» и адвокатом признанной нежелательной в РФ организации «Открытая Россия» Юлией Федотовой.

Эту информацию распространил Telegram-канал «Люди и Звери». Интересно, что в своих аккаунтах в соцсетях Федотова высказывает активную поддержку сатанистам и не скрывает симпатии к серийным маньякам. Она активно репостит информацию о страшных преступниках из паблика «Любимые серийники», при этом восхищаясь ими. Возможно, именно поэтому девушка встала на сторону осужденной семьи Бакшеевых в жутком деле «краснодарского каннибала».

Напомним, что Гудков женат и, видимо, из-за проблем в семье увлекся юристом с наклонностями извращенки. О неприятностях в личной жизни Гудков и сам признавался в эфире «Радио Свободы». По словам оппозиционера, он завидует «карьерным успехам» своей супруги. Дело в том, что Валерия Суршкова в то время, как ее благоверный отбывал административный арест за организацию запрещенных митингов в Москве, взяла на себя часть обязанностей супруга и вместо него выступала перед провокаторами на других несанкционированных сходках. Однако в Сети он активно продолжал создавать видимость примерной и счастливой семьи, всячески пуская пыль в глаза. Но, несмотря на это, в СМИ периодически появляются данные о его связях с девушками легкого поведения. К примеру, в прошлом году Интернет облетело фото, на котором в машину Гудкова садятся девушки, работающие в эскорт-услугах. Издание Nation News даже отыскало одну из них. Молодая женщина не отрицала того, что встречалась с оппозиционером.

Суршкова же старается заметать следы похождений мужа, но слава «столичного повесы» шагает впереди него, а «оппозиционная» политическая деятельность сводится в итоге к отсидке в спецприемниках.

Не исключен и вариант, что с помощью романа с Федотовой Гудков хочет наладить связи с «Открытой Россией», которая к слову, спонсируется экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Видимо, с помощью беглого олигарха дамский угодник надеется продолжить свою политическую карьеру.