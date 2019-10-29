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Пиар-директор Бузовой высказался о ее участии в Евровидении

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Пиар-директор Бузовой высказался о ее участии в Евровидении

Москва, 29 октября. Пиар-директор певицы и ведущей Ольги Бузовой Антон Богословский опроверг слухи об участии звезды на международном песенном конкурсе Евровидение.

На днях в прессу просочилась информация, что звезда телепроекта «Дом-2», а теперь и ведущая скандального шоу представит Россию на Евровидении, которое в 2020 году пройдет в Нидерландах. По словам источника одного из изданий, представитель 33-летней артистки заявил, что программа на конкурс уже готова, как и сама Бузова.

Однако, как оказалось, эти сообщения не соответствуют действительности.

«Нам не поступало это предложение участвовать в Евровидении», — высказался Богословский в интервью Пятому каналу.

Евровидение в следующем году пройдет в Роттердаме на сцене арены Ahoy Arena. На прошлой неделе стало известно, что конкурс пройдет под слоганом «Open Up», что в переводе значит «Откройся». Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, финальное выступление артистов ожидается 16 мая.

Напомним, в этом году Евровидение проходило в Тель-Авиве. Первое место занял нидерландский певец Дункан Лоуренс, тем самым Амстердам получил право провести конкурс в своей стране. Второе место досталось итальянскому исполнителю Махмуду, тройку лидеров замкнул россиянин Сергей Лазарев.

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Источник: Пятый канал
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