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В России вступили в силу новые правила ОСАГО

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В России вступили в силу новые правила ОСАГО

Москва, 29 октября. Поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств вступили в силу с сегодняшнего дня.

Теперь для оформления страхового полиса владельцам транспортного средства придется предоставлять не только протоколы ГИБДД, но также документы от МЧС и медиков.

«Документы, подтверждающие факт наступления страхового случая, могут выдаваться полицией, аварийно-спасательными службами, выезжающими на место ДТП, медицинскими организациями», — сообщается в новой версии закона «Об организации страхового дела в РФ».

Кроме того, сотрудники страховых служб получили право подавать иск на виновника ДТП, отказавшегося от медицинского освидетельствования на предмет опьянения. По решению суда с него могут взыскать ущерб.

Новая версия закона коснулась и международного полиса ОСАГО, пишет URA.RU. Теперь автомобилисты должны получать его до пересечения границы России.

Ранее специалисты Минфина назвали стоимость ОСАГО для «идеального водителя», а также составили портрет данного автомобилиста. Также издание НСН писало о том, что водителей с электронной версией ОСАГО освободят от обязанности возить с собой бумажную версию полиса обязательного страхования, достаточно будет показать документ с любого гаджета.

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