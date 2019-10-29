Зеленский назвал главную цель Украины

Мариуполь, 29 октября. Украина обязана прекратить просить помощь у международных партнеров, в том числе Европейского союза (ЕС), Киеву необходимо реализовывать проекты на паритетных началах с партнерами. Об этом заявил на открытии инвестиционного форума президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщил, что киевские власти надеются получить второй транш макрофинансовой помощи от ЕС до конца текущего года. Глава министерства финансов Оксана Маркарова указала, что Украина выполнила 11 из 12 пунктов, необходимых для получения второго транша.

«Наша цель — выйти из парадигмы такой неприятной, парадигмы просителя помощи и начать уже на уровне с международными нашими партнерами воплощать в жизнь большие инвестиционные проекты», — обратил внимание глава Украины, выступая в Мариуполе.

Он также добавил, что поддержка Украины со стороны Брюсселя достигла на сегодняшний день 15 миллиардов евро. Как считает Зеленский, в стране есть большое число проектов, которые могут заинтересовать западных инвесторов. По мнению главы украинского государства, Украина может быть инвестиционно привлекательным государством.

Напомним, Совет Европы летом прошлого года окончательно ратифицировал четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины в объеме 1 миллиард евро. В конце минувшего года ЕК предоставила киевскому руководству первый транш финансовой помощи — 500 миллионов евро.