Россия реализует проект ПАК ДА вопреки заявлениям американских СМИ

Военный аналитик Вадим Козюлин уверен, что проект перспективного бомбардировщика ПАК ДА будет реализован, несмотря на заявления западных СМИ.

Ранее американское издание The National Interest сообщило, что имеющиеся в распоряжении России стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-95, Ту-160 и Ту-22М3, благодаря модернизационному потенциалу до сих пор остаются грозной силой, представляющей серьезную опасность для потенциального противника.

Тем не менее разработка замены указанных выше самолетов является весьма непростым делом. Издание допускает, что заявленные планы по разработке и производству Перспективного Авиационного Комплекса Дальней Авиации (ПАК ДА) могут не реализоваться.

«Относительно низкая цена на нефть серьезно ограничивает российские военные расходы, и разработка совершенно новой платформы скрытности — дело непростое», — считают аналитики журнала.

В свою очередь профессор академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин заявил, что Ту-95 и Ту-160 действительно могут прослужить еще не одно десятилетие, приводя в пример американский бомбардировщик B-52, выпускаемый с 1952 года.

«У американцев же самолеты B-52 по-прежнему служат, и поэтому, я думаю, что и наши могут спокойно летать, ведь у них хороший модернизационный задел. Я соглашусь с утверждением, что производить такие самолеты дорого и что у России запланировано сокращение военного бюджета, которое началось в 2017 году. Однако я не согласен с тем, что планы по реализации ПАК ДА находятся под угрозой. Это составляющая нашей ядерной триады, которой руководство страны уделяет первостепенное значение, так что я думаю, все будет в порядке, и наша воздушная составляющая будет и модернизироваться, и обновляться. То есть никакие экономические потрясения не скажутся на реализации этого проекта», — говорит Козюлин.

Отметим, работы по проработке концепции ПАК ДА стартовали в далеком 2009 году. Первый же полет машина должна осуществить в 2025, после чего состоится принятие ее на вооружение в 2028 году. В перспективе ПАК ДА должен будет заменить стоящие на вооружении российских ВКС самолеты дальней авиации Ту-95 и частично взять на себя функции Ту-160 и Ту-22М3.

«Самолет будет построен и цена на нефть тут не причем. К тому же она выше, чем та, что закладывается при расчете бюджета. У нас расчет делается с ценой 45 долларов за баррель, а в реальности она стоит в районе 60 долларов. Так что не понятно, почему в NI решили, что у нас денег не хватит. Возможно рассчитывают гипотетически что нефть упадет в цене, есть такие предсказания, но они, как правило, они не сбываются. А ПАК ДА — это стратегический проект, и он будет реализован», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, ПАК ДА или «изделие 80» — это проект российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения. Разрабатывается инженерами ПАО «Туполев» и не является развитием или модернизацией уже существующих машин Ту-95, Ту-160.

В августе The National Interest написал, что перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.