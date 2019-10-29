ОБСЕ утверждает, что развод сил в Золотом начался

Минск, 29 октября. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приветствовала разведение сил в поселке Золотое, которое якобы началось во вторник. Об этом заявил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик.

«Стороны только что возобновили разведение сил и средств в Золотом. Ими пущены белые и зеленые сигнальные ракеты, подтверждающие их готовность к этому. Это очень важное заявление и положительное развитие», — отметил он.

Отметим, что о разведении сил в Золотом поступают противоречивые сведения. Сперва министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объявил о начале отвода войск со стороны Киева и Луганской Народной Республики. Однако затем в штабе ВСУ отметили, что ничего не знают о разведении сил.

Данный процесс должен был начаться еще 9 октября, однако был сорван вооруженными украинскими националистами. В итоге президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось лично встречаться с главарем ультраправой группировки, чтобы решить вопрос отведения войск. При этом разговор с националистом шел на повышенных тонах, на что обратили внимание украинские журналисты.

Разведение сил на отдельных участках в Донбассе является обязательным условием для проведения встречи в «нормандском формате», которое Киеву поставила Москва. Российская сторона отметила, что проводить очередные переговоры по урегулированию в Донбассе нет смысла, пока Украине не предпримет хотя бы минимальные шаги в этом направлении.