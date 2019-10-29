Украинские националисты встретили Зеленского в Мариуполе акцией протеста

Киев, 29 октября. Украинские националисты устроили акцию протеста в Мариуполе, куда прибыл на инвестиционный форум президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский посетил населенный пункт Золотое на линии соприкосновения в Донбассе. Местные жители рассказали главе государства о националистах, которые препятствуют отводу сил.

В Сети появилось видео разговора Зеленского с националистами. Общение получилось довольно острым: один из бойцов настаивал, чтобы Зеленский встретился с участниками акции «Нет капитуляции», выступающими против «формулы Штайнмайера», а также формализовал их отношения с властями.

«Я пришел тебе сказать: «Вы оружие вывезите», а ты мне стрелки переводишь. Я президент этой страны, мне сорок второй год. Я же не лох какой-то. Оружие убери, а не переводи на акции», — возмутился Зеленский.

Слова Зеленского вызвали широкий резонанс в обществе. Протестующие развернули два баннера. На одном из них написаны слова Зеленского, сказанные во время посещения Золотого в Донбассе. Среди участников протеста в Мариуполе был также замечен лидер мариупольской ячейки «Нацкорпуса», созданной на основе батальона «Азов», Антон Требухов.

Напомним, контактная группа по мирному урегулированию ситуации в Донбассе на заседании в Минске 1 октября согласовала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса и разведение сил.

После украинские националисты устроили акции протеста в Киеве и других городах страны, а также призвали Зеленского отказаться от выполнения данного соглашения.