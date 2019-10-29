Русофобские стереотипы Daily Mail о «сопрано из подземки» — россиянке Эмили Замурке

Британское издание Daily Mail опубликовало большую статью-расследование о бездомной россиянке Эмили Замурке, которая, исполнив арию в метро, внезапно стала сенсацией в США и даже получила прозвище «сопрано из подземки». Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян, который уже месяц ведет собственное расследование этой истории, обнаружил ряд странных нестыковок в статье британских коллег. По мнению блогера, тут могли сыграть роль русофобские настроения в британском обществе. Размышлениями на эту тему Манукян поделился с Федеральным агентством новостей.

Замурка — не россиянка?

Не хочется с этого начинать, но, похоже, русофобия, прочно укоренилась в британских СМИ. Так, Daily Mail утверждает, что новая сенсация США — «сопрано из подземки» Эмили Замурка, урожденная Людмила Грекова — родилась в Молдавской ССР, в городе Бессарабка. Акцентируется, что она родом из СССР, но не из России.

Похоже, в головы читателей хотят внедрить, что Замурка — не россиянка, хотя это не так. Согласно данным, которые я получил от подруги детства Эмили — Татьяны Геони (до замужества Татьяны Бабы) — Замурка родилась в РСФСР, в Сочи, в Красной поляне. Эмили (Людмила, Мила) неоднократно рассказывала Татьяне, что родилась в Сочи, в многодетной семье, что у нее было девять родных братьев и сестер.

Почему британцы решили максимально затушевать историю о российских корнях Замурки, поймем позже.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX — LAPD HQ (@LAPDHQ) 27 сентября 2019 г.

«Изнурительное советское детство»

Журналисты Daily Mail утверждают, что Эмили была девятым ребенком у пары приверженцев протестантской церкви Адвентисты седьмого дня Ильи и Екатерины Грековых из Бессарабки. В статье говорится, что Мила, из-за плохого здоровья и проблем с сердцем у ее матери, была в 2,5 года была передана на усыновление бездетной паре адвентистов седьмого дня Ивану и Иоанне (Ольге) Замуркам в молдавский город Леово.

Стоит отметить, что, несмотря на «плохое здоровье», родная мать Эмили прожила долгие 94 года. Как выяснили журналисты Daily Mail, 8 октября, сразу после того, как слава об Эмили прогремела на весь мир, ее биологическая мать умерла.

Согласно данным моего расследования, Эмили оказалась в Молдавии значительно позже. Татьяна Геоня утверждает, что удочерение и переезд Милы в Леово произошли никак не раньше ее четырех-пяти лет. Daily Mail подчеркивает, что передача девочки на усыновление стала возможной, поскольку обе семьи были приверженцами одной церкви. Замурки просто приехали к Грековым и забрали их дочь как бы на время, чтобы понять, будет ли Мила плакать и скучать по биологической семье. А через год, когда стало очевидно, что девочка особо не скучает, Замурки ее официально удочерили.

В статье британских журналистов подчеркивается, что советское детство Эмили было бедным, трудным, лишенным радостей, чуть ли не изнурительным. Молдавию в статье называют беднейшей европейской страной, расположенной между Румынией и Украиной.

Не забывают упомянуть, что пришедший в 1985 году к власти в СССР Михаил Горбачев снял железный занавес, что сделало возможным переезд Людмилы в США. На мой взгляд, читателей сознательно подводят к мысли, что все происходившее с Эмили Замуркой до эмиграции в США было сущим адом.

Вероятно, чтобы добавить перчинки, Daily Mail утверждает, что первая семья Эмили якобы была под назойливым вниманием КГБ и милиции. Несмотря на то, что, согласно свидетельствам, новые родители очень любили Эмили, британцы пишут, что они, оказывается (вероятно от большой любви), били ее.

Напомню, Татьяна Геоня в своем интервью неоднократно подчеркивала, что Замурки очень любили и оберегали свою приемную дочь. Так что и тут имеется, как минимум, нестыковка. Кроме того, в статье все время подчеркивается, что семья Замурки была очень бедной. Это, однако, не помешало родителям купить своей дочери явно недешевые фортепиано и скрипку.

В статье рассказывается, что в 12 лет Эмили впервые узнала от школьных друзей о своей биологической семье и, уже будучи подростком, сама поехала искать родителей. И тут британцы честно пишут, что поехала Эмили не в Бессарабку, а именно в Сочи. Немного странно, не находите?

Объяснение, на мой взгляд, простое.

Все дело в том, что «по легенде» от Daily Mail родилась Эмили не в России. То есть подростком она может ехать в какой угодно город искать семью, а вот родиться должна была непременно за пределами РСФСР. Видимо, не получилось бы у британцев столь слезливой истории, если сразу вывалить читателям, что родилась Замурка в Красной поляне, в Сочи, в России, где годы спустя — в 2014-м — с успехом прошли самые запомнившиеся летние Олимпийские игры.

Похоже, у «неправильной» россиянки нет прав на всемирный успех, а вот «правильная» молдаванка этого достойна. По версии британцев, в Сочи Грековы оказались, когда Эмили было четыре года, а не с ее рождения. Проверить это, естественно, уже невозможно: в Сочи, как мы понимаем, навещать Замурке больше некого, вся ее семья давно перебралась в США вслед за ней.

Единственная ниточка в прошлое для Эмили — это приемная мать, друзья и подруги детства, а они все в Молдавии. Почти все. Ведь Татьяна Геоня живет в Вероне, в Италии, и тоже очень хочет увидеть свою подругу детства.

А чтобы нагнать побольше «жути», рассказывая о студенческих годах Эмили, британцы написали, что ей приходилось собирать бутылки и мыть полы, чтобы оплатить учебу. Очевидно, британские журналисты не имеют представления о советском обучении в вузах и о том, что в ту пору у нас не было платного образования. А, судя по рассказам Татьяны Геони, Людмила ее часто выручала деньгами, которые ей давали родители. Так что воспоминания Геони опровергают старательно нарисованную британцами картину крайней бедности героини в советские годы.

Муж украинец или россиянин?

Еще один любопытный факт из расследования Daily Mail заслуживает внимания. После окончания учебы в институте у Эмили Замурки был несчастливый брак с украинцем Анатолием Мургой. Это подтвердила мне и Татьяна Геоня. Британцы утверждают, что муж бил Эмили и даже сломал ей нос.

Однако жонгляж фактами вызывает удивление. В расследовании британцы называют мужа Замурки украинцем, а на свадебном фото, где они ставят подпись, он вдруг становится россиянином. Так кто ее муж — украинец или россиянин? Определиться бы не мешало.

Однако, видимо, такую цель британцы перед собой не ставили. Ведь украинцев в силу геополитических интересов Европы и Великобритании много полоскать нынче не с руки, а россиянина — запросто.

Но факт есть факт: в материале Daily Mail есть разночтения, прямо противоречащие друг другу. Сам Анатолий прояснить ситуацию уже не сможет. Он давно умер.

Помощь близким и друзьям в Молдавии

По данным Daily Mail в 2004 году Эмили Замурка ненадолго вернулась в родительский дом, в Леово, навестить приемных родителей. Она всегда помогала близким и друзьям в Молдавии. Тогда заболел ее приемный отец, и она помогла ему лекарствами. В 2005 году она вернулась в США. Именно в это время у Эмили начались проблемы со здоровьем, и в США ее завалили медицинскими счетами. Оплачивала она их с доходов от преподавания музыки, а позднее даже с игры на скрипке на улице.

В 2006 году, несмотря на бедственное положение, Замурка прислала сестре Татьяны Геони важное лекарство, но недоразумение и недопонимание полностью прервало их общение до нынешних дней. Британцы узнали, что в годы особой нужды в 2011—2013 годах Эмили была в США трижды была судима и даже как-то отсидела в тюрьме 35 суток, причем отсидка пришлась аккурат на Рождество — и католическое, и православное. Ее штрафы так никто и не оплатил, и со временем они были отменены.

По примеру своих семей она долгие годы была адвентисткой седьмого дня, играла на богослужениях на фортепиано, но, начиная с 2013 года, в церкви ее потеряли из виду. Ну, а затем потеря квартиры из-за отсутствия денег, жизнь вместе со стаями голубей, которых она подкармливала, сломанная в 2016 году скрипка за десять тысяч долларов и пара лет на улице, прежде, чем она стала известной на весь мир.

Две подруги — одна реакция

Хочу обратить внимание на трогательный эпизод в расследовании Daily Mail, касающийся реакции подруги детства Эмили — Паулины Заватин. Эмоции Паулины, когда она узнала трагическую историю Эмили, абсолютно идентичны реакции Татьяны Геони.

Последний раз они обе слышали о Замурке десять лет назад. Обе считали, что Эмили умерла, тем более что в 2006 году она очень жаловалась на здоровье. И Татьяна, и Паулина, узнав о злоключениях подруги, не могли прийти в себя и долго плакали. В финале Паулина попросила Daily Mail помочь ей связаться с подругой детства. Татьяна обратилась с такой же просьбой к российским журналистам. Две подруги — одна реакция.