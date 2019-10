Британское издание Daily Mail опубликовало большую статью-расследование о бездомной россиянке Эмили Замурке, которая, исполнив арию в метро, внезапно стала сенсацией в США и даже получила прозвище «сопрано из подземки». Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян, который уже месяц ведет собственное расследование этой истории, обнаружил ряд странных нестыковок в статье британских коллег. По мнению блогера, тут могли сыграть роль русофобские настроения в британском обществе. Размышлениями на эту тему Манукян поделился с Федеральным агентством новостей.

Не хочется с этого начинать, но, похоже, русофобия, прочно укоренилась в британских СМИ. Так, Daily Mail утверждает, что новая сенсация США — «сопрано из подземки» Эмили Замурка, урожденная Людмила Грекова — родилась в Молдавской ССР, в городе Бессарабка. Акцентируется, что она родом из СССР, но не из России.

Похоже, в головы читателей хотят внедрить, что Замурка — не россиянка, хотя это не так. Согласно данным, которые я получил от подруги детства Эмили — Татьяны Геони (до замужества Татьяны Бабы) — Замурка родилась в РСФСР, в Сочи, в Красной поляне. Эмили (Людмила, Мила) неоднократно рассказывала Татьяне, что родилась в Сочи, в многодетной семье, что у нее было девять родных братьев и сестер.

Почему британцы решили максимально затушевать историю о российских корнях Замурки, поймем позже.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX