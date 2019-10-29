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Власти Египта заявили о скором возобновлении полетов из России

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Власти Египта заявили о скором возобновлении полетов из России

Каир, 29 октября. Прямое авиасообщение между Россией и Египтом будет в ближайшее время открыто. Об этом сообщила министр планирования, мониторинга и административной реформы страны Хала Хельми Эльсаид Йонес.

По ее словам, к настоящему моменту Египет привел меры безопасности к необходимому стандарту. Йонес в эксклюзивном интервью News.ru также заметила, что все аэропорты в стране были модернизированы.

«Британское правительство только сняло запрет на полёты в Египет, так что мяч сейчас на стороне России. Я думаю, что о возобновлении авиасообщения будет скоро объявлено», — отметила Йонес.

Она выразила надежду на возобновление авиасообщения между Россией и Египтом раньше конца текущего года. Йонес заявила, что граждане РФ тоже ждут возможности, чтобы отдохнуть в Шарм-эш-Шейхе.

Ранее председатель комитета по международным делам Палаты представителей Египта Карим Дарвиш отметил, что Египет делает «все возможное», чтобы возобновить рейсы с РФ. По его словам, Каир «не пожалеет усилий», чтобы убедиться в соблюдении всех необходимых требований.

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