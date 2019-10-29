В ЦСКА не исключают двух трансферов зимой

Москва, 29 октября. По информации Федерального агентства новостей, ЦСКА, вероятнее всего, будет активен в зимнее трансферное окно. По словам источника, «армейцы» не планируют расставаться ни с кем из текущего состава по ходу сезона, а также намерены укрепиться.

Сообщается, что помимо выкупа арендованного у клуба «Васко да Гама» бразильца Лукаса Сантоса столичный клуб планирует подписать двоих новичков. Отмечается, что речь идет о нападающем, а также о футболисте центра поля. Высока вероятность, что оба новичка будут легионерами. При этом не исключено появление футболиста на левый фланг обороны — на данную позицию рассматриваются как российские, так и иностранные футболисты. Сообщается также, что финансовые возможности на осуществление сделок у клуба довольно ограничены: клуб не планирует тратить в зимнее окно больше 5 млн евро.

После 14 туров ЦСКА с 26 голами занимает пятое место в таблице РПЛ и отстает от лидирующего «Зенита» на 6 баллов. В Лиге Европы подопечные Виктора Ганчаренко уступили во всех трех матчах группового этапа с общим счетом 1:8. Команда занимает последнее место в группе H.