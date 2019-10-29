«Газпром» полностью заполнил газопровод «Сила Сибири»

Москва, 29 октября. Российская энергетическая компания «Газпром» закончила процесс заполнения газопровода «Сила Сибири». Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Теперь газ соединяет между собой якутское Чаяндинское месторождение и приграничную газоизмерительную станцию около Благовещенска. Об этом говорится в сообщении компании.

«Линейная часть газопровода подготовлена к началу трубопроводных поставок российского газа в Китай», — уточняют в компании.

Максимальная пропускная мощность газопровода — 38 миллиардов кубических метров в год. Теперь компания планирует заполнить газом трансграничный переход через реку Амур, пишет «RT».

В конце лета 2019 года компания «Газпром» запитала Чаяндинское месторождение, подключив его к газопроводу «Сила Сибири», который еще иначе называют «восточный маршрут». Благодаря новой газовой артерии полезное ископаемое будет поставляться не только на территории РФ, но и в Китай.

Руководитель «Газпрома» Алексей Миллер ранее сообщал, что строительство проекта идет с опережением поставленных сроков, поэтому поставки в Китай начнутся уже с 1 декабря 2019 года.

Ранее ведущий аналитик Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков рассказал, когда «Газпром» сможет отказаться от транзита газа через Украину.