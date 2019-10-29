В ДНР заявили об обострении противостояния украинских силовиков и националистов в Донбассе

Донецк, 29 октября. Противостояние украинских силовиков и националистов обострилось в Донбассе после отъезда президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявили в управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Отмечается резкая активизация противостояния между националистическими подразделениями и командованием «ООС» (Операция объединенных сил. — прим. ФАН), которое получило указание в кратчайшие сроки произвести разоружение радикалов и их вывод вглубь страны», — говорится в сообщении.

В ДНР рассказали, что к местам дислокации националистов стягиваются дополнительные силы спецназа и МВД Украины, при этом особое внимание уделяется участкам отвода сил в населенных пунктах Золотое и Богдановка. В ответ руководство ультраправой радикальной партии «Национальный корпус» и «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ) активизировало сбор боевиков для выдвижения из областей Украины в Донбасс. В свою очередь, командование «ООС» усилило контроль допуска лиц и транспортных средств на территорию с ограниченным допуском (так называемая «желтая зона») и активизировало проверку на блокпостах.

Напомним, 26 октября Владимир Зеленский прибыл в Золотое, где встретился с националистами, чтобы обсудить отвод войск в Донбассе. На встрече присутствовал глава «Национального корпуса» Денис Янтарь, который вступил в перепалку с украинским лидером. Зеленский заявил, что националисты мешают разведению сил в Донбассе. В ходе встречи сторонам так и не удалось достичь взаимопонимания в данном вопросе.

Позднее Янтарь заявил, что националисты не намерены разоружаться. Также глава «Национального корпуса» сообщил, что отряды радикалов займут позиции в Золотом, если Киев попытается завершить процедуру разведения сил в Донбассе.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Донбасс отказался подчиняться новым властям, и в регионе были образованы две республики — ЛНР и ДНР. 1 октября в ходе встречи контактных групп в Минске, которые работают над урегулированием внутриукраинского конфликта, были достигнуты договоренности о разведении сил у линии соприкосновения в населенных пунктах Петровское и Золотое, пишет Infox.ru.

Отвод сил должен был начаться 7 октября. В ЛНР и ДНР трижды подтверждали готовность к разведению, однако ответа со стороны Киева не последовало, передает «Царьград». В результате отвод войск в Золотом стартовал только 29 октября.

1 Организация запрещена на территории РФ.