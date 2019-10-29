Британские ученые назвали лучшее время для бега

Лондон, 29 октября. Бег до завтрака полезнее для организма с точки зрения оптимизации обмена веществ, это также один из доступных способов контролировать уровень сахара в крови. К такому выводу пришли ученые из университетов Бата и Бирмингема (Великобритания).

Исследователи провели несколько экспериментов, в рамках которых разделили мужчин-добровольцев на группы. Участники из первой принимали пищу до тренировки, а вторые — после. Ужинали обе группы в одно и то же время. У всех испытуемых был избыточный вес.

Британские ученые выяснили, что те, кто активно занимались бегом до завтрака, сжигали вдвое больше жира в сравнении с испытуемыми из второй группы.

Как объяснил профессор Хавьер Гонсалес из университета Бата, когда люди голодают в течение ночи, во время тренировок у них снижается уровень инсулина. Это, в свою очередь, позволяет организму расходовать больше жира.

«Важно то, что это не повлияло на потерю веса, но значительно улучшило общее состояние их здоровья», — уточнил эксперт.

Таким образом, по его словам, у добровольцев из первой группы иначе шел обмен веществ. По результатам эксперимента ученые назвали время до завтрака лучшим и наиболее подходящим для тренировок, в том числе бега.

Исследователи планируют провести еще ряд экспериментов, поскольку в описанных выше принимали участие только мужчины.

Ранее диетолог Елена Мотова развеяла миф о вреде употребления пищи после 18.00. Она отметила, что четких правил не существует. Режим питания, указала эксперт, должен быть гибким, его нужно выстраивать по образу жизни каждого отдельно взятого человека.