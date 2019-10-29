ВСУ не подтвердили информацию о разведении сил в Золотом

Киев, 29 октября. Штаб Вооруженных сил Украины не подтверждает информацию о начале разведения сил в поселке Золотое в Донбассе. Об этом рассказал официальный представитель штаба Андрей Агеев.

«Я не могу комментировать министра иностранных дел, но у нас никакой подтвержденной информации от нашего командования на утро не было. Никаких движений в направлении разведения сторон пока не проводится», — пояснил он порталу «Укринформ».

Как сообщает газета «Известия», это противоречит заявлению министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что на участке в Золотом начался отвод войск как со стороны ВСУ, так и со стороны Луганской Народной Республики. Он добавил, что через 7-10 дней должно начаться разведение сил в Петровском.

Ранее сообщалось, что украинские силовики обстреляли из минометов район под Петровским. ВСУ успели выпустить не менее 10 мин калибра 60 мм и 29 гранат из автоматического гранатомета АГС. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Напомним, что разведение сил в Петровском и Золотом должно было начаться еще 9 октября, однако вооруженные украинские националисты сорвали этот процесс.

Разведение сил на отдельных участках в Донбассе является обязательным условием для проведения встречи в «нормандском формате», которое Киеву поставила Москва. Российская сторона отметила, что проводить очередные переговоры по урегулированию в Донбассе нет смысла, пока Украине не предпримет хотя бы минимальные шаги в этом направлении. С 2015 года Киев не выполнил ни одного пункта минских соглашений.