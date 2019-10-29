Акционеры «Совхоза имени Ленина» взыскали с Грудинина более миллиарда рублей



Москва, 29 октября. Арбитражный суд Московской области взыскал с Павла Грудинина один миллиард 66 миллионов 219 тысяч рублей по делу об упущенной выгоде «Совхоза имени Ленина». Помимо этого, Грудинин должен оплатить пошлину в размере 104 тысяч рублей.

Таким образом, иск акционеров «Совхоза» к Грудинину, который занимает пост директора этой организации, был частично удовлетворен, сообщает РИА Новости. Заявителями иска были акционеры «Совхоза»: Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова. Они требовали взыскать с Грудинина почти 1,1 миллиарда рублей реального ущерба и около миллиарда рублей упущенной выгоды. По их данным, в 2008 году два земельных участка совхоза, рыночная стоимость которых составляла более миллиарда рублей, были внесли в уставный капитал компании «ТТ Девелопмент». Таким образом была оплачена доля в 48% в предприятии номинальной стоимостью 29 млн рублей.

Земля находилась в собственности «ТТ Девелопмент» с 2008 по 2018 год. Упущенную выгоду истцы считают равной стоимости права на пользование землей пока она принадлежала этой компании. Отметим, что соистцом по этому делу выступила и бывшая жена Грудинина Ирина, а третьими лицами по этому заявлению стали их несовершеннолетние дети Александр и Дарья, а также работник «Совхоза» Александр Федоров.