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Хэллоуин: история и традиции, лучший наряд 2019, что нельзя делать в канун Дня всех святых

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Хэллоуин: история и традиции, лучший наряд 2019, что нельзя делать в канун Дня всех святых

Приближается один из самых спорных и при этом популярных в России неофициальных праздников — канун католического Дня всех святых, который называется Хэллоуин. Праздник имеет языческие корни и осуждается православной церковью за «заигрывания» с нечистой силой.

Хэллоуин 2019: празднуем целую неделю

Хэллоуин отмечается с вечера 31 октября до утра 1 ноября, когда у католиков наступает День всех святых. В 2019 году Хэллоуин приходится на ночь с четверга на пятницу, по традиции забавы продолжаются в ближайшие к празднику выходные. Таким образом, следующий уикенд пройдет под знаком нечистой силы: с вечера четверга, 31 октября, по вечер воскресенья, 3 ноября. Это удобно тем, что следующий понедельник — выходной, а 4 ноября в России отмечается День народного единства. Поэтому для праздничных развлечений, которые начнутся с Хэллоуина, можно запланировать почти целую неделю.

Хэллоуин: история и традиции

Halloween (Хэллоуин) — это сокращение от All Hallows Even (вечер всех святых). Еven — сокращение от английского evening (вечер). По-русски допустимыми считаются два варианта написания: Хэллоуин и Хеллоуин. Первый вариант — более распространенный.

История происхождения Хэллоуина уходит в глубь веков: изначально это был традиционный земледельческий праздник, связанный с древнеирландскими верованиями об «умирании» природы осенью, то есть с культом смерти. Изначально праздник назывался Самайн (от древнеирландского Samhain — конец лета).

Традиция отмечать «умирание» природы бурным застольем, а также странными и даже неприличными ритуалами была распространена не только в Ирландии, но и в Уэльсе, среди кельтов. На всю Британию праздник распространился после завоевания Британских островов англами и саксами, которые постепенно перемешались с местным населением.

Хэллоуин: история и традиции, лучший наряд 2019, что нельзя делать в канун Дня всех святых

При этом Британия, будучи изолированной от Европы морем, довольно долго пребывала в язычестве, во многом благодаря осевшим там римлянам, которые покинули Италию, спасаясь после нашествия германских племен. Однако постепенно христианство добралось и до Британских островов, а католики-миссионеры начали там непримиримую борьбу с языческими культами.

Но с кельтами, да и с ирландцами, как известно, шутки плохи, и миссионеры не раз ломали о них зубы. В конце концов был достигнут некий компромисс: языческий Самайн мирно ужился с Днем всех святых, а канун праздника был определен как время, когда нечистой силе разрешается пошалить, пошуметь и поколобродить по земле перед погружением в зимнюю спячку, которая, как известно, сродни смерти.

Из Британии Хэллоуин перебрался в Европу, а затем — вместе с тысячами бежавших от голода ирландцев — перекочевал в США. В Америке жизнь была посытнее, чем в умирающей от голода Ирландии, и там Хэллоуин обрел свой главный символ —роскошные тыквы, которые не жаль было пускать на праздничные забавы. Так появился главный символ праздника — «светильник Джека», который представляет собой выдолбленную тыкву с прорезями в виде страшной маски с горящей свечой внутри.

Помимо ухищрений с тыквами, у Хэллоуина есть и другие символы и традиции. Самая главная традиция — это карнавал в костюмах разнообразной нечисти. Среди популярных персонажей: всевозможные черти, мертвецы, ведьмы, а также различные киногерои, связанные с нечистой силой или с какими-то страшными событиями. Наряд стараются подкрепить соответствующим макияжем или, на худой конец, страшной маской.

Наряд стараются подкрепить соответствующим макияжем или на худой конец страшной маской

Во взрослом варианте при праздновании Хэллоуина популярны также эротические мотивы.

В Интернете большое количество пабликов и видеоканалов, где рассказывается, как самому создать наряд и эффектный макияж на Хэллоуин. Ну, а если вы ленивы или неумелы — не беда, ширпотреб, а также различные службы аренды предоставляют возможность не выглядеть на карнавале белой вороной.

Праздник очень популярен в США, тематические и чрезвычайно модные вечеринки на Хэллоуин традиционно проводятся в Голливуде. В России в больших городах празднуют напропалую всю ночь с 31 октября на 1 ноября, различные мероприятия организуют кинотеатры, клубы, рестораны и так далее. В Москве, Петербурге и других городах-миллионниках молодежь в костюмах нечистой силы устраивает на Хэллоуин ночные уличные флешмобы.

Лучший наряд на Хэллоуин 2019

В этом году в связи с триумфальным шествием по экранам победителя Венецианского кинофестиваля — фильма Тодда Филлипса «Джокер» с потрясающим Хоакином Фениксом — этот образ, как полагают, станет главным на Хэллоуин. Уже сейчас маски Джокера идут нарасхват, да и макияж этого персонажа по силам создать даже новичку в таких делах. Так что в ночь с 31 октября на 1 ноября в наших и не наших городах явно ожидается нашествие полчищ Джокеров.

В ночь с 31 октября на 1 ноября ожидается нашествие полчищ Джокеров.

Отношение церкви и аналоги праздника

В России некоторые политики, а также религиозные деятели относятся к празднованию Хэллоуина крайне неободрительно. Праздник настоятельно не рекомендуют отмечать в учебных заведениях. В некоторых регионах, где в ходу свои правила, лучше отмечать Хэллоуин «подпольно».

Отметим, как бы ни протестовала церковь против Хэллоуина, у нас в России есть свой аналог этого необычного праздника — веселые Святки, которые тянутся от Рождества до Крещения, когда считается, что нечисти можно немного погулять и пошалить.

Аналогичный Хэллоуину праздник есть и в Южной Америке — это День мертвых, который отмечается 1 и 2 ноября в Мексике, Гватемале и некоторых других странах. На пышные костюмированные шествия в честь Дня мертвых в Мексику съезжаются тысячи туристов.

Что нельзя делать в канун Дня всех святых

Традиционно считается, что на Хэллоуин нельзя оставаться в одиночестве, особенно сидеть одному в темноте, а то «нечисть утащит». Опытные люди не советуют в ночь Хэллоуина бояться нечистой силы, поскольку с рассветом она теряет всю свою силу.

Ну и еще совет: не стоит совмещать праздник Хэллоуин (давно уже полностью светский) с какими-то действиями, связанными с религией, так как одно к другому не имеет никакого отношения. А главный совет — не забывать о чувстве меры и здравом смысле.

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