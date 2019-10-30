Хэллоуин: история и традиции, лучший наряд 2019, что нельзя делать в канун Дня всех святых

Приближается один из самых спорных и при этом популярных в России неофициальных праздников — канун католического Дня всех святых, который называется Хэллоуин. Праздник имеет языческие корни и осуждается православной церковью за «заигрывания» с нечистой силой.

Хэллоуин 2019: празднуем целую неделю

Хэллоуин отмечается с вечера 31 октября до утра 1 ноября, когда у католиков наступает День всех святых. В 2019 году Хэллоуин приходится на ночь с четверга на пятницу, по традиции забавы продолжаются в ближайшие к празднику выходные. Таким образом, следующий уикенд пройдет под знаком нечистой силы: с вечера четверга, 31 октября, по вечер воскресенья, 3 ноября. Это удобно тем, что следующий понедельник — выходной, а 4 ноября в России отмечается День народного единства. Поэтому для праздничных развлечений, которые начнутся с Хэллоуина, можно запланировать почти целую неделю.

Хэллоуин: история и традиции

Halloween (Хэллоуин) — это сокращение от All Hallows Even (вечер всех святых). Еven — сокращение от английского evening (вечер). По-русски допустимыми считаются два варианта написания: Хэллоуин и Хеллоуин. Первый вариант — более распространенный.

История происхождения Хэллоуина уходит в глубь веков: изначально это был традиционный земледельческий праздник, связанный с древнеирландскими верованиями об «умирании» природы осенью, то есть с культом смерти. Изначально праздник назывался Самайн (от древнеирландского Samhain — конец лета).

Традиция отмечать «умирание» природы бурным застольем, а также странными и даже неприличными ритуалами была распространена не только в Ирландии, но и в Уэльсе, среди кельтов. На всю Британию праздник распространился после завоевания Британских островов англами и саксами, которые постепенно перемешались с местным населением.

При этом Британия, будучи изолированной от Европы морем, довольно долго пребывала в язычестве, во многом благодаря осевшим там римлянам, которые покинули Италию, спасаясь после нашествия германских племен. Однако постепенно христианство добралось и до Британских островов, а католики-миссионеры начали там непримиримую борьбу с языческими культами.

Но с кельтами, да и с ирландцами, как известно, шутки плохи, и миссионеры не раз ломали о них зубы. В конце концов был достигнут некий компромисс: языческий Самайн мирно ужился с Днем всех святых, а канун праздника был определен как время, когда нечистой силе разрешается пошалить, пошуметь и поколобродить по земле перед погружением в зимнюю спячку, которая, как известно, сродни смерти.

Из Британии Хэллоуин перебрался в Европу, а затем — вместе с тысячами бежавших от голода ирландцев — перекочевал в США. В Америке жизнь была посытнее, чем в умирающей от голода Ирландии, и там Хэллоуин обрел свой главный символ —роскошные тыквы, которые не жаль было пускать на праздничные забавы. Так появился главный символ праздника — «светильник Джека», который представляет собой выдолбленную тыкву с прорезями в виде страшной маски с горящей свечой внутри.

Помимо ухищрений с тыквами, у Хэллоуина есть и другие символы и традиции. Самая главная традиция — это карнавал в костюмах разнообразной нечисти. Среди популярных персонажей: всевозможные черти, мертвецы, ведьмы, а также различные киногерои, связанные с нечистой силой или с какими-то страшными событиями. Наряд стараются подкрепить соответствующим макияжем или, на худой конец, страшной маской.

Во взрослом варианте при праздновании Хэллоуина популярны также эротические мотивы.

В Интернете большое количество пабликов и видеоканалов, где рассказывается, как самому создать наряд и эффектный макияж на Хэллоуин. Ну, а если вы ленивы или неумелы — не беда, ширпотреб, а также различные службы аренды предоставляют возможность не выглядеть на карнавале белой вороной.

Праздник очень популярен в США, тематические и чрезвычайно модные вечеринки на Хэллоуин традиционно проводятся в Голливуде. В России в больших городах празднуют напропалую всю ночь с 31 октября на 1 ноября, различные мероприятия организуют кинотеатры, клубы, рестораны и так далее. В Москве, Петербурге и других городах-миллионниках молодежь в костюмах нечистой силы устраивает на Хэллоуин ночные уличные флешмобы.

Лучший наряд на Хэллоуин 2019

В этом году в связи с триумфальным шествием по экранам победителя Венецианского кинофестиваля — фильма Тодда Филлипса «Джокер» с потрясающим Хоакином Фениксом — этот образ, как полагают, станет главным на Хэллоуин. Уже сейчас маски Джокера идут нарасхват, да и макияж этого персонажа по силам создать даже новичку в таких делах. Так что в ночь с 31 октября на 1 ноября в наших и не наших городах явно ожидается нашествие полчищ Джокеров.

Отношение церкви и аналоги праздника

В России некоторые политики, а также религиозные деятели относятся к празднованию Хэллоуина крайне неободрительно. Праздник настоятельно не рекомендуют отмечать в учебных заведениях. В некоторых регионах, где в ходу свои правила, лучше отмечать Хэллоуин «подпольно».

Отметим, как бы ни протестовала церковь против Хэллоуина, у нас в России есть свой аналог этого необычного праздника — веселые Святки, которые тянутся от Рождества до Крещения, когда считается, что нечисти можно немного погулять и пошалить.

Аналогичный Хэллоуину праздник есть и в Южной Америке — это День мертвых, который отмечается 1 и 2 ноября в Мексике, Гватемале и некоторых других странах. На пышные костюмированные шествия в честь Дня мертвых в Мексику съезжаются тысячи туристов.

Что нельзя делать в канун Дня всех святых

Традиционно считается, что на Хэллоуин нельзя оставаться в одиночестве, особенно сидеть одному в темноте, а то «нечисть утащит». Опытные люди не советуют в ночь Хэллоуина бояться нечистой силы, поскольку с рассветом она теряет всю свою силу.

Ну и еще совет: не стоит совмещать праздник Хэллоуин (давно уже полностью светский) с какими-то действиями, связанными с религией, так как одно к другому не имеет никакого отношения. А главный совет — не забывать о чувстве меры и здравом смысле.