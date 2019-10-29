Глава Минприроды выбрал лучшие детские рисунки водоемов России

Всероссийский конкурс детских рисунков «Разноцветные капли», проводимый Минприроды в рамках федеральной целевой программы «Вода России», подошел к концу. Свои работы на него отправили 8 тысяч детей от 3 до 18 лет из 80 регионов России. По словам организаторов, наиболее активными участниками оказались молодые авторы из Московской, Ленинградской, Свердловской, Нижегородской областей, Чувашии, Удмуртии и Пермского края.

В этом году победитель в номинации «Водоем моего родного края» получил специальный приз от министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина. Глава ведомства лично отсмотрел все работы в 18 номинациях и назвал лучшим рисунок Ирины Байбак из Приморского края.

«Отдавать предпочтение, глядя на результаты творчества, непросто — все рисунки достойны высокой оценки. Приятно, что желающих участвовать в конкурсе с каждым годом становится больше и таким способом участники демонстрируют свое неравнодушие к вопросам благополучия окружающей среды. Уверен, высокий уровень экологической осознанности, развитый в раннем возрасте, позволит сберечь планету для будущих поколений», — поделился с Федеральным агентством новостей Дмитрий Кобылкин.

Авторы трех лучших работ в каждой номинации были награждены подарочными сертификатами и призами. Рисунки войдут в очередной тираж ежегодного «Водного календаря».

Всероссийский конкурс детских рисунков «Разноцветные капли» проводится Минприроды РФ с 2014 года. За последние пять лет было прислано более 50 тысяч работ юных художников со всей страны.