Луганск, 29 октября. Украинские силовики и военные Луганской Народной Республики (ЛНР) приступили к отводу сил в районе Золотого в Донбассе. Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего прокомментировал ситуацию у поселка Золотое.

По словам Дейнего, военные ЛНР получили информацию о готовности украинской стороны выполнить разведение менее чем за два часа до начала. Однако Луганск был готов к отводу сил еще с 7 октября — именно эта дата была согласована контактной группой.

«Мы воспользовались первой же возможностью, когда украинская сторона сообщила о готовности. Нам удалось наконец-то заставить Украину приступить к устранению нарушений на участке разведения в Золотом!» — заявил министр.

Во вторник глава МИД Украины Вадим Пристайко объявил о начале разведения войск в Золотом. Украинский министр пояснил, что Киев задержал отведение сил, поскольку все действия должны были проверить и подтвердить в мониторинговой миссии.

Также Пристайко заявил, что разведение сил в Петровском начнется через 7–10 дней. По словам главы МИД Украины, после отвода войск откроется путь к новой встрече в «нормандском формате», пишет НСН.

Напомним, контактная группа по мирному урегулированию ситуации в Донбассе на заседании в Минске 1 октября согласовала разведение сил в районе Золотого в ЛНР и Петровского в ДНР. Разведение было запланировано на 7 октября и должно было продлиться 30 суток.

Однако Киев три раза срывал разведение. Донецкая и Луганская народные республики предприняли попытку начать разведение 9, 10 и 11 октября, для этого были запущены белые ракеты. Но Киев проигнорировал сигнал и сорвал разведение. Кроме того, в ДНР сообщали, что в районе разведения сил в Донбассе произошла перестрелка между военнослужащими 35-й бригады морской пехоты и 3-го полка спецназначения ВСУ. Украинские морпехи-радикалы отказывались выполнять приказ об отводе сил.