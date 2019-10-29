Боевой потенциал базы ВС РФ в Армении удвоится после поставок нового вооружения

Ереван, 29 октября. Боевой потенциал 102-й российской военной базы в Армении будет удвоен после получения новых и модернизированных образцов вооружения. Об этом заявил командир базы полковник Николай Мартынюк в ходе доклада министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Армению. Министр проинспектировал 102-ю российскую военную базу в Гюмри, где заслушал доклад командира базы о ходе выполнения плана боевой подготовки и обустройства социальных объектов.

По словам Мартынюка, боевой потенциал 102-й военной базы увеличится почти в два раза после перевооружения на новые и модернизированные образцы вооружения и военной техники. Кроме того, главу Минобороны РФ проинформировали о том, что военная база в полном объеме обеспечена «материальными средствами, техникой и вооружением», а инфраструктура базы позволяет осуществлять любые мероприятия боевой подготовки.

В свою очередь заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов доложил министру о планах по созданию многофункциональных культурно-досуговых центров на всех российских военных базах, которые расположены за пределами страны.

«В 102-й российской военной базе, дислоцирующейся в Армении, такой центр будет создан уже в 2020 году», — сообщил Иванов.

По его словам, культурно-досуговые центры будут ориентированы на членов семей российских военнослужащих. В них будут размещаться кинотеатры, парикмахерские, салоны красоты, игровые залы и площадки для детей. Кроме того, эти центры будут предоставлять широкий спектр бытовых и социальных услуг. Он также добавил, что в некоторых воинских частях уже созданы подобные центры, которые отлично себя зарекомендовали.

Кроме того, к 2021 году на территории 102-й российской военной базы планируется создать унифицированный спортивный комплекс, который будет включать в себя легкоатлетический манеж, бассейн и другую спортивную инфраструктуру. Иванов также добавил, что в ближайшее время начнется строительство служебного жилья для военнослужащих.