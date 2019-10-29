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Путин и премьер-министр Венгрии обсудят двусторонние отношения на встрече в Будапеште

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Путин и премьер-министр Венгрии обсудят двусторонние отношения на встрече в Будапеште

Москва, 29 октября. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудят двусторонние отношения на переговорах, которые пройдут в Будапеште 30 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«В ходе переговоров планируется обсудить комплекс вопросов российско-венгерского взаимодействия, прежде всего, в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по ряду актуальных международных и региональных тем», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Путин посетит Будапешт с рабочим визитом по приглашению Орбана. О подготовке визита российского лидера стало известно еще в сентябре. Тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Орбан обсудят сотрудничество России и Венгрии в экономической и энергетической сферах.

В прошлый раз Владимир Путин приезжал в Венгрию в 2017 году. Визит президента РФ был приурочен к XXXI чемпионату мира по дзюдо. Осенью 2018 года Путин и Орбан встречались в Москве.

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Источник: Пресс-служба Кремля
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