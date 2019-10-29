Путин открыл памятник Примакову в сквере возле здания МИД РФ

Москва, 29 октября. Президент России Владимир Путин во вторник открыл памятник экономисту и политическому деятелю Евгению Примакову. Торжественная церемония состоялась в сквере возле здания министерства иностранных дел на Смоленской площади.

Внук известного политика, депутат Госдумы Евгений Примаков отметил, что каменные обелиски, установленные вокруг скульптуры, символизируют основные сферы деятельности, которыми Евгений Максимович занимался при жизни — науку, разведывательную деятельность, международные отношения и работу в правительстве.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин был знаком с Примаковым и всегда прислушивался к его мнению. Он считает его высочайшим профессионалом и «человеком уникального масштаба».

Напомним, что Евгений Примаков за свою долгую карьеру успел поработать директором Центральной службы разведки СССР, директором Службы внешней разведки России, министром иностранных дел РФ, главой правительства, депутатом Госдумы и президентом Торгово-промышленной палаты.

С ним связывают изменение политического курса России, когда страна перестала идти в фарватере НАТО и начала отстаивать собственные интересы на международной арене. Это произошло после знаменитого «разворота над Атлантикой», когда Примаков, будучи председателем правительства, отменил свой визит в США, узнав о решении НАТО бомбить Югославию. Политик скончался в июне 2015 года в Москве из-за рака печени.