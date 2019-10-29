Череда версий о «ликвидации» главаря ИГИЛ* ставит под сомнение факт проведения операции ВВС США

На объявление президента США Дональда Трампа в воскресенье об успешном завершении операции по ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство»1 Абу Бакра аль-Багдади мировое сообщество отреагировало достаточно неоднозначно. Ввиду отсутствия фото- и видеоподтверждения гибели боевика большинство сочли операцию фейковой, а количество версий происходящего растет с каждым часом. Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Трамп: «Мы хотели предупредить союзников, но передумали»

В журнале Newsweek была опубликована информация об операции, проведенной Объединенным командованием специальных операций Пентагона. Ее начали якобы после получения разведданных о местонахождении аль-Багдади. По предварительной информации, террорист подорвал себя и двух своих жен поясом шахида, после чего ВВС США нанесли авиаудар по дому боевика, чтобы он «не стал местом поклонения».

«Мы хотели сказать нескольким союзникам, но передумали. Потому что у Вашингтона утечек больше, чем у кого бы то ни было. <…> Русским мы сказали, что нам нужно пролететь. Мы не сказали почему. Они не знали о нашей миссии. Они хорошо сработали», — заявил на пресс-конференции в воскресенье президент США Дональд Трамп.

Однако эта версия вызывает много вопросов, и главный из них – как восемь вертолетов с вооруженными людьми смогли пролететь над Сирией, не предупредив никого, и не встретить сопротивления?

США «пролетели»

В российском оборонном ведомстве отметили, что ударов воздушной авиации со стороны ВВС США не было зафиксировано в указанный временной промежуток. Ничего неизвестно также и о разрешении на полеты американских военно-воздушных сил в зоне деэскалации «Идлиб».

«За последние дни никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации «Идлиб» авиационными средствами США или так называемой «международной коалиции» не зафиксировано. Во-вторых, нам не известно ни о каком якобы оказании содействия пролету американской авиации в воздушное пространство зоны деэскалации «Идлиб» в ходе данной операции», — заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

В то же время ресурс «Голос Америки» публикует довольно противоречивую выдержку из речи Трампа:

«Операция прошла безупречно и стала возможной только благодаря уведомлению и помощи некоторых других стран и людей», – отмечает в своем заявлении президент США, противореча сам себе.

Одно «живое» доказательство

Согласно версии, предоставленной Дональдом Трампом, аль-Багдади скрылся в подземном туннеле.

«Он умер после того, как убежал в тупиковый тоннель, скуля, плача и крича. К тому моменту здание было уже очищено, а находящиеся в нем люди сдались или были застрелены. <…> Он достиг конца туннеля, а наши собаки преследовали его. Он привел в действие пояс (cмертника — Прим. ФАН), убив себя и трех детей», – заявил Трамп.

Администрация Белого дома не опубликовала ни единого фото- или видеоподтверждения гибели террориста за исключением фотографии собаки, которая преследовала аль-Багдади.

«Мы рассекретили фотографию замечательной собаки (имя не рассекречено), которая проделала такую большую работу по захвату и убийству лидера ИГИЛ1 Абу Бакра аль-Багдади!», — пишет американский лидер в своем аккаунте в Twitter.

ДНК, кровавые трусы и предательство близкого друга

Не менее забавная ситуация складывается вокруг ДНК-теста якобы погибшего террориста. Согласно заявлению Дональда Трампа, после «гибели» аль-Багдади ВВС США нанесли по его дому авиаудар. После этого американские военные провели тест ДНК за 15 минут и установили личность главаря «Исламского государства» — так выглядит официальная версия, исходящая из уст президента США.

«Мы собрали части тела, которое вроде как опознали как аль-Багдади. Но нужно было быть уверенными, поэтому пришлось извлекать из-под обломков. Поэтому ДНК-тест пришлось делать на месте, через 15 минут мы получили подтверждение», — утверждает Трамп.

В то же время, американская телекомпания NBC со ссылкой на Мазлума Абди — главаря вооруженной группировки «Демократические силы Сирии» (SDF), — сообщила, что разведка SDF внедрила в окружение аль-Багдади курдского агента. Его задачей было передать американцам план дома аль-Багдади и образец крови.

Так мы узнаем о еще одной версии с агентом, благодаря которому удалось достать образец ДНК террориста — трусы и кровь. Курдские боевики заявили, что один из агентов обнаружил дом, в котором на данный момент находился аль-Багдади. Он постоянно менял места дислокации и планировал переехать в Джераблус. Согласно сообщению SDF, указанный источник сумел достать нижнее белье аль-Багдади, чтобы провести ДНК-тест.

При этом, в первоначальном заявлении Дональда Трампа речь шла о том, что расположение главаря террористической группировки узнали в ходе агентурной операции, которая заняла месяц.

Наконец, третья версия агентства Reuters заключается в том, что аль-Багдади сдал человек из близкого окружения.

ООН не может подтвердить

Пока что вся эта история с ликвидацией аль-Багдади в том виде, в котором ее подают американцы, вызывает много вопросов. Мониторинговая миссия ООН пока что также не может подтвердить информацию о ликвидации лидера террористической группировки.

«Мы лично не можем подтвердить эту информацию. Мы верим в достоверность ряда источников, заявивших об этом (уничтожении аль-Багдади – прим. ФАН). Но, конечно, любая информация должна быть подтверждена властями «на земле», — заявил на брифинге в понедельник заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

По мнению эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, на данном этапе американцы просто предлагают мировому сообществу поверить им на слово.

«Фактически, на данном этапе американцы нам предлагают просто поверить на слово. Хотя, если они его убили, как они утверждают, или вынудили себя подорвать, то какие-то фрагменты тела должны были все равно остаться», — рассуждает собеседник ФАН.

В американских СМИ пишут о том, что останки тела были эвакуированы с места спецоперации и выброшены в море, но это вызывает еще больше вопросов. В конечном итоге, версии гибели аль-Багдади появляются в различных СМИ на протяжении нескольких лет, однако официального подтверждения ни одна из них до сих пор не получила.

«Возникают вопросы по поводу того, что раз уж от останков хотели так быстро избавиться, то почему не были предоставлены фото и видеоулики смерти боевика? На данном этапе это выглядит как «просто поверьте нам на слово». Отсюда возникают и сомнения, потому что разные страны заявляют разные позиции: «участвовали» уже и Ирак, и курды… А потом Трамп заявил, что это была исключительно американская операция. Фактов крайне мало. Пока есть только заявление американцев и факт того, что проводилась некая операция на границе с Турцией», — утверждает Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.