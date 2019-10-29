Заммэра Марселя поблагодарил Путина за окончание войны в Сирии

Москва, 29 октября. Заместитель мэра города Марселя по вопросам международных отношений и евро-средиземноморского сотрудничества Жан Роатта поблагодарил президента РФ Владимира Путина за действия в Сирии.

«Мы находимся в такой сложной ситуации, и я благодарю президента Путина за то, что он делал в Сирии, были какие-то сомнения в отношении Турции, но я должен сказать «спасибо», — заявил Роатта, выступая на конференции в Москве.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Операция была направлена против вооруженных курдских формирований, захвативших восточный берег Евфрата. Под предлогом борьбы с террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) курдские боевики оккупировали значительную часть сирийских территорий.

Успех операции Турции против террористических бандформирований курдов, оккупировавших территорию Сирии, вызвал недовольство в США. Турция и США договорились о временном перемирии. Предполагалось, что Анкара даст курдским террористическим формированиям 120 часов на то, чтобы покинуть 30-километровую безопасную зону и сдать все тяжелое вооружение. Однако даже в ходе этой паузы курдские боевики нарушали договоренности и обстреливали позиции Анкары.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели судьбоносную встречу в Сочи 22 октября. По итогам переговоров, которые длились 6,5 часов, был принят меморандум об урегулировании ситуации в Сирии. Исторический документ регламентировал патрулирование территории силами России и Сирии, а также отвод сил курдских боевиков от 30-километровой зоны безопасности около границы двух стран в течение 150 часов. Меморандум фактически завершил многолетнюю войну в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.