Медведев назначил нового заместителя главы ПФР

Москва, 29 октября. Глава российского правительства Дмитрий Медведев распорядился назначить Вадима Аккузина на пост заместителя руководителя Пенсионного фонда РФ (ПФР). Документ за подписью премьер-министра размещен на сайте Кабмина.

«Назначить Аккузина Вадима Викторовича заместителем председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации», — говорится в документе.

На новом посту Аккузин будет контролировать вопросы развития и внедрения информационных технологий и проектной деятельности в системе ПФР.

В 1996 году Аккузин выпустился из Саратовского государственного университета, окончив механико-математический факультет. В 1998 году он завершил обучение в Поволжской академии государственной службы.

С 1996 года по 2014 год Аккузин занимал различные руководящие должности в органах Федерального казначейства. Пять лет назал его назначили на пост директора учреждения «Федеральный центр информатизации Счетной палаты РФ».

Напомним, летом этого года Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России Алексея Иванова «в связи с утратой доверия». Его обвиняют в получении крупной взятки в размере почти 4,5 миллиона рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Руденко на пост заместителя министра иностранных дел. С марта 2016 года дипломат работал в должности директора второго департамента СНГ МИД РФ.