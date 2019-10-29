Украина проведет боевые учения с ЗРК «Бук» на границе с Крымом

Херсон, 29 октября. Военно-тактические учения с боевой стрельбой из зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук М1», С-300ПТ стартуют в предстоящий четверг, 31 октября, в Херсонской области возле границы с Крымом. Об этом сообщил во вторник пресс-центр командования воздушных сил Вооруженных сил Украины.

По данным пресс-службы, с 31 октября по 4 ноября текущего года на государственном испытательном полигоне армии Украины «Ягорлык» под Херсоном пройдут тактические учения с боевой стрельбой с подразделениями ЗРК «Бук М1», С-300ПТ.

Уточняется, что также запланированы контрольные летные испытания ракет к ЗРК С-300ПТ, С-300ПС, С-300В1 и определяющие ведомственные испытания ЗРК С-125-2Д1.

В командовании отметили, что стрельбы пройдут в акватории Черного моря у побережья Херсонской области. Согласно имеющимся данным, все пользователи предупреждены о закрытии неба и морского пространства в районе проведения боевых стрельб.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Киев по-прежнему считает полуостров украинской территорией.