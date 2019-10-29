В Госдуме назвали главное условие встречи Путина и Зеленского

Украинская власть не справляется с взятыми на себя обязательствами, в том числе по «формуле Штайнмайера», что в свою очередь ставит под сомнение готовность Киева к переговорам с Москвой на высшем уровне. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил член комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками, депутат Константин Затулин.

Готовность Киева

Президент Украины Владимир Зеленский якобы готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Такое заявление во вторник, 29 октября, сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Отвечая на вопрос журналистов, «готов ли президент Украины к встрече с Путиным», глава украинского внешнеполитического ведомства ответил утвердительно.

«Я думаю, что да. Он [Зеленский] говорил с ним [Владимиром Путиным] по телефону три раза. Я уверен, что он четко осознает, что можно и как можно достичь», — заявил Пристайко.

Кроме того, украинский министр обратил внимание на то, что был свидетелем этих телефонных разговоров. При этом Пристайко отказался отвечать на вопрос, была ли позиция Владимира Зеленского жесткой. Глава украинского МИД обратил внимание, что далеко не все публикуется и рассказывается о беседах лидеров стран.

1 октября в Минске прошла очередная встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, на которой был поднят вопрос о «формуле Штайнмайера».

Сложная ситуация на Украине

Так готов ли Зеленский встретиться с Владимиром Путиным? Отвечая на этот вопрос, Константин Затулин обратил внимание, что встреча двух президентов — «это не приглашение на уикенд или светское мероприятие». Депутат подчеркивает, что к встрече такого уровня следует тщательно подготовиться.

«Нужно подготовиться, что к встрече Путина с Зеленским, что к встрече в «нормандском формате». Мы, насколько мне известно, совершенно не отвергаем возможности прямых контактов с президентом Зеленским. Как вы знаете, были и телефонные переговоры. Мы оставляем в качестве главного условия — необходимость соблюдения тех договоренностей, которые уже были достигнуты и до сих пор не выполнены (в данном случае речь идет о разведении сил и средств, согласно «формуле Штайнмайера». — Прим. ФАН)», — пояснил Константин Затулин.

«Формула Штайнмайера» после разведения вооружений на линии соприкосновения подразумевает три пункта. Первый — проведение выборов в ДНР и ЛНР. Второй — подтверждение демократических выборов со стороны ОБСЕ и вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», но на временной основе. Третий — закрепление особого статуса Донбасса в украинской конституции, передача контроля над границей РФ. И только уже потом на постоянной основе вступает в силу особый статус Донбасса.

По мнению политика, задержка в подготовке и проведении встречи в «нормандском формате» связана с невыполнением Киевом взятых на себя обязательств. Затулин обратил внимание, что попытки списать срыв договоренностей на непростую внутриполитическую обстановку на Украине выглядят сомнительно и вызывают вопросы.

«Либо власть на Украине не в состоянии реализовать свой электоральный потенциал. Тот месседж, который избиратели на выборах послали украинским политикам в поддержку мирного урегулирования. Либо Киев оказался в заложниках воинствующей группы на Украине, которая навязывает большинству человеконенавистнические идеи (риторика о «ватниках», «сепаратистах»). Это желание выдавить с территории Донецкой и Луганской народных республик население. Это желание мести и реванша за собственные преступления и ошибки, военные поражения», — добавил Константин Затулин.

Причины, по которым Киев не соблюдает взятые на себя обязательства, до конца не ясны.

«Все это отягощает то, что никакого эффективного идейного отпора сторонникам войны Киев не дает. Украинская власть сама вовлечена в курс военных героев, перед которыми принято расшаркиваться, извиняться, говорить им комплементы, уговаривать их, когда они в нарушение всех международных обязательств Украины срывают договоренности по разведению вооруженных сил», — рассказал политик.

Константин Затулин выразил мнение, что пока в отношении националистов, радикалов, участников добровольческих батальонов, которые не желают добра собственному народу, украинская власть не может применить законную силу, сохраняются сомнения в том, что встречи на высоком уровне будут иметь результат. Успех зависит от проработки этой встречи, от степени подготовки, которую продемонстрирует украинская сторона, подчеркивает депутат.

«Я думаю, что президент Российской Федерации в любой момент ради успокоения страстей, ради замирения на Украине готов предпринимать самые разные усилия. Он это демонстрирует. Я уверен, он не будет отрицать возможность такой встречи», — говорит Константин Затулин.

Ранее в Госдуме обвинили Владимира Зеленского в страхе перед националистами. По словам депутата Алексея Чепы, для того, чтобы выполнить условия «формулы Штайнмайера», нужна политическая сила, которой у президента Украины нет.