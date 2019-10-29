Россиянам рассказали о вступающих в силу с 1 ноября законах

Москва, 29 октября. Россиянам рассказали о 13 главных нововведениях в законодательстве РФ, которые вступят в силу с 1 ноября.

В Генпрокуратуре РФ напомнили, что с 1 ноября начнется переход интернет-операторов на национальную доменную зону, таким образом «внутри страны будет сформирован единый национальный Интернет, на который невозможно будет влиять извне».

«Доступ к иностранным сайтам останется, а функционал пользователей не будет ограничен», — указывается в сообщении.

Кроме того, с 1 ноября вступят в силу изменения в трудовом законодательстве. В частности, работодателей обяжут проводить проверку условий труда на объекте. Это необходимо для выявления опасных участков и территорий, которые могут представлять опасность для здоровья и жизни сотрудников.

Также изменения коснутся и производителей молока. Им необходимо будет сертифицировать в электронном виде всю готовую молочную продукцию. За нескошенный борщевик на земельных участках с 1 ноября будет введет штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей для обычных граждан, от 20 тысяч до 50 тысяч рублей — для должностных лиц, до 1 миллиона рублей — для предпринимателей.

Формы ПТС (паспорт транспортного средства) и полиса ОСАГО в электронном формате также начнут действовать с ноября, все грузовые машины, вес которых составляет 3,5 тонны, необходимо будет оснастить тахографами. За нарушение этого требования предполагается штраф.

Также негосударственные пенсионные фонды должны будут передавать в Пенсионный фонд РФ информацию о расходах и доходах от инвестирования накоплений россиян, а микрофинансовым организациям запретят выдавать займы под залог жилья. Кроме того, если раньше вид на жительство в России выдавался только на пять лет, то сейчас ограничения срока действия будут сняты. План закупок по договорам с предприятиями малого и среднего бизнеса разрешат составлять на три года.

Изменения с 1 ноября вносятся и в закон о туризме, где будет закреплен статус паломника и паломнической деятельности.