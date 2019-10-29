Военный эксперт объяснил, почему без Турции НАТО будет «совсем плохо»

Политические элиты стран Запада прекрасно понимают, что без Турции НАТО будет «совсем плохо», уверен ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Опрос института YouGov показал, что большинство опрошенных немцев — 58 процентов — поддерживают исключение Турции из НАТО после проведения в Сирии операции «Источник мира», пишет Deutsche Welle.

Кроме того, немцы активно выступают за экономические санкции в отношении Анкары и запрет на экспорт — за это высказались более 60 процентов. При этом против исключения Турции из НАТО определенно высказались только 18 процентов жителей. Известно, что в опросе принимали участие более двух тысяч человек.

В начале октября Турция начала военную операция «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Турецкое руководство назвало в качестве цели зачистку территории от курдских вооруженных формирований, в первую очередь — якобы «оппозиционных» «Демократических сил Сирии» (SDF), ранее пользовавшихся активной поддержкой со стороны США.

Вооруженные формирования курдов вошли в этот район в ходе войны под предлогом борьбы с ИГ1 (запрещена в РФ) и стали наводить свои порядки в районе сирийско-турецкой границы, населенном арабами-суннитами. Операция закончилась 22 октября, когда Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности.

По словам Михаила Александрова, результаты соцопросов в Германии не представляют угрозу будущему Турции в НАТО.

«Это эмоциональное поведение граждан, которые слушают каждый день о том, какая Турция плохая и что она курдов бедных обижает. Это все льется со страниц прессы, и люди следуют за этим настроением», — заявил Александров в беседе с Федеральным агентством новостей.

Политические элиты Германии прекрасно понимают, что без Турции НАТО «совсем плохо будет», т. к. это единственная страна, которая обеспечивает южный фланг военного альянса, говорит военный эксперт.

«Если Турцию убрать из этого уравнения, то там остаются такие страны, как Болгария, Румыния, Македония, Греция, которые воевать не будут. Если война начнется, то весь южный фланг без Турции просто коллапсирует и российские войска дойдут до Италии, ударив по войскам НАТО в Польше и Германии», — сообщил собеседник ФАН.

НАТО понимает стратегическую важность этого региона, и элиты военного альянса не хотят, чтобы Турция выходила из состава, подчеркивает Александров.

«С другой стороны, Турции пора задуматься о том, что представляют собой эти союзники. У Турции всегда были проблемы с безопасностью в отношении курдов. Ожидать, что она получит какую-то помощь от НАТО в этом вопросе не стоит. Им следует подумать, нужно ли такое НАТО. Таким образом, Турцию хотят использовать как батрака, который за НАТО делает то, что нужно военному блоку, а когда Турции что-то нужно, то помощи от НАТО нет», — добавил военный эксперт.

Ранее США пообещали продолжить давление на Турцию из-за покупки российских С-400. Представитель Белого дома, говоря о последствиях использования Турцией С-400, отметил, что это грозит стране исключением из программы производства не только истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35, но и иных натовских вооружений.

Напомним, 9 октября ВС Турции начали в Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира» против вооруженных курдских формирований, занявших территории в восточной части Сирии, под предлогом «освобождения» от запрещенной в России организации ИГИЛ1. Курды оказывают давление и на местное арабское население, подвергая его дискриминации и насилию.

Позже президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи провели переговоры. После этого глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о прекращении операции Анкары против курдов.

Президенты по итогам переговоров подписали меморандум о взаимопонимании. В нем говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы, которые будут в течение 150 часов содействовать выводу курдских бандформирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.