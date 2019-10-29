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Четыре корабля НАТО прибыли в Одессу

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Четыре корабля НАТО прибыли в Одессу

Одесса, 29 октября. Четыре корабля Североатлантического альянса прибыли в Одессу. Об этом сообщила во вторник пресс-служба военного ведомства Украины.

Ранее военный блок сообщил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в предстоящую среду посетит Одессу, в порт которой совершит заход регулярная противоминная группа в составе четырех кораблей.

Как отметили в украинском ведомстве, в Одессу пришли минные тральщики четырех государств альянса: испанский ESPS Sella, румынский Ros Lupu Dinescu, болгарский BGS Shkval и итальянский ITS Numana.

Согласно информации пресс-службы, корабли буду находиться на юге Украины в течение семи дней. Как уточняется, корабли посетит делегация НАТО под руководством Столтенберга. Кроме того, в рамках визита запланирована встреча руководства военного блока с представителями военно-морских сил страны (ВМСУ), в частности со студентами Одесской морской академии.

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Источник: Пресс-служба министерства обороны Украины
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