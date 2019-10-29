Заявившему об экономическом «прорыве» Зеленскому напомнили о стагнации на Украине

Политолог Богдан Безпалько утверждает, что на Украине, вопреки заявлениям Зеленского, наблюдается стагнация экономики.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на инвестиционном форуме в Мариуполе сообщил, что страна стоит на пороге экономического прорыва, о чем свидетельствует рост реального ВВП на 4,6% во втором квартале 2019 года. Кроме того, международные организации существенно улучшили прогнозы экономического роста на Украине в 2020 году, страна поднялась на семь позиций в рейтинге Doing Business.

«Я уверен, что сейчас мы стоим на пороге экономического прорыва. Это же радостно, нет? Очень», — сказал Зеленский.

При этом глава государства добавил, что кредитный рейтинг Украины был улучшен, а учетная ставка национальным банком была снижена. По заявлению премьер-министра страны Алексея Гончарука, Киев ставит перед собой цель — в ближайшие три года попасть в первую десятку рейтинга Doing Business. По его словам, страна уже поднялась на семь пунктов в мировом рейтинге Doing business 2020 и заняла 64-е место.

Однако член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что стройная экономическая теория Зеленского и его администрации разбивается о суровую действительность, «так как никаких реальных предпосылок для роста экономики Украины нет».

«Зеленский в своем заявлении ничего о реальных двигателях украинской экономики, этого рекордного роста, не сказал. Пока что на Украине продолжается процесс деиндустриализации и депопуляции, и в настоящий момент экономика страны перестраивается на рельсы стран третьего мира, которые живут за счет получения переводов со стороны гастарбайтеров. Скоро, по расчетам ряда международных организаций, переводы гастарбайтеров будут составлять четверть бюджета Украины. Эти деньги в экономику не идут, они «проедаются» на закупку тех же самых товаров, которые производили сами гастарбайтеры в других странах», — утверждает собеседник ФАН.

Другими словами, украинцы уезжают в другую страну, например в Россию, где работают, платят налоги, повышают ее ВВП, а потом, возвращаясь на Украину, покупают товары, производимые в России. Поэтому на самом деле не существует никаких предпосылок для реального, а тем более взрывного роста украинской экономики.

«В стране уничтожена тяжелая промышленность, уничтожено авиа- и судостроение. Практически сейчас начинается стагнация даже в области пищевой промышленности, и я не вижу — ну в чем тут может быть рост? Разве что только в области финансовых спекуляций, когда колеблются курсы, и благодаря этому можно показать какой-то рост в цифрах. Но это все равно не относится к области реальной экономики, в условиях которой живут обычные люди», — продолжает Богдан Безпалько.

И не понимать этого Владимир Зеленский не может, но он продолжает выступать с громкими заявлениями перед своим народом, так как ему нужно оставаться популярным у населения.

«Но все это популизм: мы обязательно всех победим, будем лучше всех, мы ворвемся в первую десятку рейтингов и так далее. Вот сейчас по одному из рейтингов того же Doing Business Россия войдет в число стран, которые в будущем будут определять мировую экономику. Но Россия там займет скромные 2% — и это при масштабах российской территории, российской экономики. США займут 9%. А как туда может попасть Украина, я вообще не представляю. Так что все это не более чем досужие разговоры для обывателей», — заключил эксперт.

Напомним, минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2019 год. Однако, как отметил депутат Верховной рады Украины от фракции «Батькивщина» Юрий Одарченко, украинцы не почувствуют повышения минимальной заработной платы на 12% и прожиточного минимума на фоне роста тарифов, налогов и цен на продукты.