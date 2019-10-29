ВСУ обстреляли из минометов район отвода войск в Петровском

Киев, 29 октября. Украинская армия обстреляла из минометов район Петровского, где должен был начаться отвод сил. Об этом во вторник заявил представитель Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Сегодня по направлению Старогнатовка — Петровское со стороны вооруженных формирований Украины было выпущено десять мин калибром 60 миллиметров и 29 гранат из АГС», — отметил он.

Напомним, что стороны 1 октября договорились возобновить разведение сил в Петровском и Золотом. Начало отвода войск было запланировано на 9 октября, однако украинские националисты вмешались в процесс и сорвали мероприятие. Радикалы заявили, что будут занимать оставленные украинскими бойцами позиции, поскольку считают оставление занятой ранее территории «предательством».

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось лично посетить Донбасс и встретиться с националистами, которые окопались с оружием в поселке Золотое. Разговор при этом проходил на повышенных тонах. Зеленский обратил внимание своего собеседника, что является президентом страны, а не «лохом» и потребовал, чтобы вооруженные группировки подчинялись его приказам. Он также подчеркнул, что стране необходимо «вернуть территории и прекратить убийства».

Отметим также, что разведение сил на отдельных участках в Донбассе является обязательным условием для проведения встречи в «нормандском формате», которое Киеву поставила Москва. Российская сторона отметила, что проводить очередные переговоры по урегулированию в Донбассе нет смысла, пока Украине не предпримет хотя бы минимальные шаги в этом направлении. С 2015 года Киев не выполнил ни одного пункта минских соглашений.