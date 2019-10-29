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Опубликовано видео акции в память о жертвах репрессий «Возвращение имен» на Лубянке

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Опубликовано видео акции в память о жертвах репрессий «Возвращение имен» на Лубянке

Москва, 29 октября. Ежегодная акция «Возвращение имен» в память о жертвах репрессий проходит во вторник на Лубянской площади в Москве. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места событий.

Акция проходит накануне Дня памяти жертв политических репрессий у Соловецкого камня в Москве. Участники акции зачитывают имена расстрелянных в годы террора. На опубликованных кадрах видно, что очередь к микрофонам растянулась на всю площадь. Акция продолжится до 22.00.

Мероприятие открыла уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она напомнила, что акция проходит уже в 13-й раз.

«Сегодня важно понимать, что любое отступление от закона неизбежно может привести к опасным явлениям», — заявила Москалькова.

День памяти жертв политических репрессий был учрежден решением Верховного совета РСФСР 18 октября 1991 года. Он ежегодно проходит 30 октября, именно в этот день в 1974 году политзаключенные мордовских и пермских лагерей объявили голодовку в знак протеста против политических репрессий в СССР.

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