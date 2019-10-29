Сирия, 29 октября. Курдские боевики минируют мотоциклы в Алеппо. Террористы ИГ1* организовали засаду конвою САА в пустыне Бадия. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли точечный удар по расположениям альянса «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба в районе поселка Ар-Ракая.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: направили подкрепление и отразили нападение в Дейр-эз-Зоре, обстреляли линии обороны радикалов «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

«Исламское государство1»: совершило нападение на конвой правительственных сил в районе пустыни Бадия на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: по неподтвержденным данным ранили несколько военнослужащих САА в Идлибе.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в подрыве на севере Ракки, в Хасаке и у Рас-аль-Айна обменялись ударами с турецкой армией и союзным ополчением.

ВС Турции и союзные силы: отразили нападение курдских радикалов у Рас-аль-Айна на севере провинции Хасака.

Международная коалиция: направила подкрепление на восток Дейр-эз-Зора к нефтегазовым месторождениям.

Провинция Алеппо

В район города Кобани (Айн-аль-Араб) прибыло подкрепление Сирийской арабской армии (САА) в составе конвоя с бронетехникой, как сообщает новостной портал Masar Press Net.

В поселке Сулук при взрыве бомбы, установленной в мотоцикл, пострадало два мирных жителя, как передает Twitter-канал. Пока что ответственность за установку взрывчатки не взяла на себя ни одна из группировок, однако вчера силами «внутренней безопасности» протурецкого ополчения был обнаружен и обезврежен один заминированный мотоцикл, автомобиль с бомбой внутри был разминирован в городе Тель-Абъяд накануне. В установке бомб подозревают курдских радикалов «Демократических сил Сирии» (SDF)

Провинция Дейр-эз-Зор

Новые подкрепления военнослужащих США прибыли на восток провинции для охраны нефтеносных полей, о чем сообщает новостной портал Step News. Ранее поступали сообщения о том, что из Северного Ирака обратно в Сирию были направлены 500 военнослужащих США. К месторождению Аль-Омар была направлена ранее колонна из десятка танков. По заявлениям официального представителя Пентагона Марка Эспера, американские войска направлены в провинцию для охраны нефтяных полей, оккупированных курдскими боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF).

Портал Ugarit Post сообщает, что группа боевиков «Исламского государства» сообщили нападение утром на конвой сирийской армии в районе пустыни Бадия у поселка Аль-Хор. По неподтверждённым данным в результате атаки пострадало несколько военнослужащих САА, после чего террористы скрылись обратно в пустыне. Сирийская армия направила к поселку подкрепление. Официальные СМИ пока не подтверждают потерь в рядах правительственных сил.

Провинция Идлиб

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), в районе гуманитарного «коридора» Абу-Духур произошло столкновение между отрядами Сирийской арабской армии (САА) и боевиками «Тахрир аш-Шам». Подконтрольные боевиками медиаресурсы сообщили, что в результате перестрелки пострадало несколько военнослужащих САА и наступление отрядов армии было отброшено к исходным позициям в район поселка Хирбет ан-Накус.

Самолеты ВКС РФ совершили боевой вылет в район поселка Ар-Ракая, где укрываются боевики альянса «Тахрир аш-Шам» и нанесли точечные удары по опорным пунктам группировки и местам скопления джихадистов, как передает Twitter-канал Snab News. Одновременно с работой самолетов ВКС РФ на юге провинции отмечаются вылеты разведывательных беспилотников над подконтрольными радикалам территориями.

Провинция Хасака

Под городом Рас-аль-Айн продолжаются столкновения между отрядами «Демократических сил Сирии» (SDF) и союзным турецкой армии ополчению, как передает Twitter-канал Rojava Network. По информации местных источников, силы протурецкого ополчения также столкнулись с курдскими радикалами в районе поселка Тель-аль-Хава.

Источник также сообщает, что сирийская армия заканчивает развертывание своих сил на более чем стокилометровом участке на севере провинций Хасака и Ракка в приграничных с Турцией зонах.

1 Организация запрещена на территории РФ.