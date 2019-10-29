США заготовили несколько версий о «ликвидации» аль-Багдади и теперь путаются в них

Москва, 29 октября. При создании фейка о ликвидации главаря запрещенной в России группировки ИГ1 аль-Багдади США использовали несколько сценариев, считает эксперт Александр Перенджиев.

«США разработали определенный сценарий, причем сценаристов было несколько. В конечном итоге получилась вот эта самая неразбериха с отсутствием фактов», — убежден он.

При этом, по его мнению, кто-то в администрации Трампа вспомнил про бен Ладена и предложил пустить подобную информацию. Перенджиев указал, в частности, на то, что и тело бен Ладана, и тело аль-Багдади американцы сбросили в море. Однако, как подчеркнул он, если аль-Багдади сам себя подорвал (как об этом заявил Дональд Трамп. — Прим. ФАН), потом его еще и сверху уничтожили бомбами, то, получается, там уже и от трупа ничего не могло остаться.

«Даже если предположить, что американцы забрали труп, почему они его не зафиксировали и не сфотографировали?» — поразился собеседник «Политэксперта».

Он подчеркнул, что такая спешка с похоронами абсолютно непонятна, ведь смерть террориста можно было зафиксировать как положено.

«Выходит, что у американцев есть только одни слова», – убежден специалист.

При этом, по словам аналитика, решив повторить историю с ликвидации бен Ладена, Трамп сделал все гораздо хуже: «Еще грубее и бестолковее».

«У Обамы была хоть какая-то изощренность, хоть чуть-чуть. <...> В этот раз ложь стала еще наглее. Она неумелая и бестолковая и еще больше содержит противоречий», — добавил политолог.

Вся эта ситуация, по его мнению, может быть связана с грядущими выборами президента США в 2020 году, поэтому Трампу надо продемонстрировать вымышленные победы над терроризмом.

Еще одна проблема, как подчеркнул Перенджиев, заключается в том, что Штаты на самом деле не борются с террористическими группировками, а всячески их поддерживают и подкармливают, и на место одного боевика запросто ставят другого.

«Они сами создают базы боевиков. США ездят нам по ушам. Самая лучшая помощь от США в борьбе с терроризмом – это не мешать. Убрались бы они из Сирии, и был бы там порядок», — добавил он.

Перенджиев также напомнил, что под видом борьбы с терроризмом Вашингтон осуществляет агрессию по отношению к мирным сирийцам, грабит ресурсы этой страны.

«Уничтожение аль-Багдади никакой роли не играет в пресечении самой агрессии и грабеже ресурсов», – заключил он.

Напомним, 28 октября Дональд Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади, но не привел никаких доказательств. В Минобороны РФ сообщили, что никакой достоверной информацией об уничтожении главаря ИГ не располагают. Эксперты сходятся во мнении, что весь этот фейк с аль-Багдади потребовался Трампу перед грядущими выборами в 2020 году.

1 Организация запрещена на территории РФ.