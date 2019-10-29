«Спартак» готов заплатить за игрока «Ростова» 8 млн евро

Москва, 29 октября. «Спартак» предпримет попытку подписать полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам источника, «красно-белые» хотят пополнить свой состав 23-летним норвежцем уже в зимнее трансферное окно. Сообщается, что московский клуб готов заплатить за него 8 млн евро.

Отмечается, что, помимо «Спартака» на Норманна имеют виды несколько европейских клубов. Кроме того, «Ростов» не спешит продавать одного из своих лидеров и рассчитывает, что он продолжит выступать за команду как минимум до конца сезона.

Норманн перешел в «Ростов» из «Брайтона» за 1,7 млн евро в январе этого года. С тех пор он провел 25 матчей, забил один гол и отдал шесть результативных передач. В текущем сезоне на его счету 14 встреч, гол и три ассиста. «Ростов» после 14 туров делит 2-3 места с «Локомотивом», у обеих команд по 29 очков. «Спартак» с 18 очками занимает 6-7 место вместе с «Уралом».