СМИ назвали породу и кличку собаки, участвовавшей в инсценировке «ликвидации» аль-Багдади

Вашингтон, 29 октября. Служебная собака, которая якобы участвовала в фейковой «ликвидации» главаря террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, оказалась бельгийской овчаркой (разновидность малинуа) по кличке Конан. Об этом сообщило издание Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне.

По данным журнала, несмотря на «мужскую» кличку, Конан на самом деле «девочка». Сейчас собака якобы находится на лечении в ветеринарной клинике. Newsweek подчеркивает, что военные США часто используют малинуа для защиты и обнаружения взрывчатых веществ.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что военные США якобы ликвидировали аль-Багдади. Как утверждает американский лидер, «террориста номер один» завели в тупик собаки, после чего на лидера ИГ1 обрушился тоннель. Ранее Трамп опубликовал фото участвовавшей в «операции» собаки, заявив, что ее имя засекречено. Также американский лидер рассказал о некоей «экспертизе», которая якобы подтвердила, что американскими военными был убит именно аль-Багдади. Кроме того, в США избавились от улик и заявили, что тело лидера ИГ будто бы сброшено в море по исламской традиции.

Многие политологи и эксперты сходятся во мнении, что заявления США об «убийстве» аль-Багдади не соответствуют действительности. Так, официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ведомство не обладает достоверной информацией о проведении военными США операции по уничтожению главаря «Исламского государства», пишет НСН. А американист Михаил Таратута отметил, что ликвидация аль-Багдади пошла бы на пользу Трампу в связи с предстоящими выборами нового президента США, передает телеканал «360».

В достоверности сообщений США усомнился и российский политолог, журналист и публицист Армен Гаспарян. По его мнению, ждать убедительных доказательств «ликвидации» аль-Багдади со стороны Вашингтона не стоит.

«Меня все увиденное не убедило в том, что это в полном смысле слова была ликвидация», — подчеркнул Гаспарян.

Отметим, что сообщение об «убийстве» аль-Багдади не смогла подтвердить и мониторинговая группа ООН по запрещенным в РФ террористическим группировкам ИГИЛ1 и «Аль-Каида»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.