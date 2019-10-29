Трамп оказал неоценимую помощь аль-Багдади, распространив фейк о его ликвидации — Милонов

Москва, 29 октября. Президент США Дональд Трамп может оказать неоценимую помощь «террористу номер один» Абу Бакру аль-Багдади, если сообщения о его смерти действительно окажутся фейком. Об этом во вторник заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Если он сделал фейковое заявление, то аль-Багдади может не опасаться преследований, поменять имя, и продолжить организовывать террористические акции, потому что официально его существовать уже не будет», — пояснил парламентарий порталу «Слово и дело».

Милонов также обратил внимание на «мутность» истории с устранением лидера запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1. Американская сторона не предоставила никаких доказательств, а от самого опасного террориста не осталось даже тела, по которому его можно было бы опознать, поскольку он якобы подорвал себя с помощью пояса смертника. Все это напоминает ликвидацию главаря «Аль-Каиды»1 (запрещенная в РФ организация) Усамы бен Ладена. Он был похоронен почти сразу, и никто не видел его тела, поэтому смерть организатора теракта 11 сентября до сих пор вызывает вопросы.

Как сообщает газета «Известия», останки аль-Багдади сбросили в море. Эту версию озвучил источник в министерстве обороны США и советник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Отметим, что Трамп прежде уже делал заявления, которые не находили подтверждения. Отчасти это происходит из-за того, что действующий хозяин Белого дома является первым американским президентом, у которого фактически нет власти. В США не прекращается ожесточенная политическая борьба, в ходе которой демократы предприняли попытку лишить Трампа полномочий, объявив ему импичмент. Примечательно, что заявление о ликвидации аль-Багдади прозвучало за 5 дней до голосования об импичменте.

1 Организация запрещена на территории РФ.