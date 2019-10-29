Зеленский объявил, что Украина стоит на пороге экономического прорыва

Мариуполь, 29 октября. Украина стоит на пороге экономического прорыва, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Ранее украинский премьер-министр Алексей Гончарук объявил, что Киев поставил цель вывести страну в ближайшие три года в первую десятку рейтинга Doing Business.

«Я уверен, что сейчас мы стоим на пороге экономического прорыва», — сказал Зеленский на инвестиционном форуме в Мариуполе.

Об этом, по словам президента, свидетельствует рост реального ВВП на 4,6% во втором квартале текущего года. Кроме того, указал Зеленский, международные организации улучшили прогнозы экономического роста на Украине в 2020 году. Страна поднялась в рейтинге Doing Business на семь позиций и заняла 64 место. Россия, отметим, занимает 28 позицию.

«Это же радостно, нет? Очень», — отметил Зеленский.

Он напомнил, что улучшен был кредитный рейтинг Украины, в то время как Нацбанк снизил учетную ставку на 1 процентный пункт — с 16,5% до 15,5% годовых.

Ранее кабмин Украины утвердил проект бюджета страны на следующий год с прогнозом роста экономики на 3,3%, инфляцией 6% и дефицитом в 2,09% ВВП. Парламент принял документ в первом чтении, а заместитель главы ЦБ Дмитрий Сологуб называл его консервативным.

Корреспондент Федерального агентства новостей передавал из украинской столицы, что киевские аналитики подвергли проект страны острой критике. По мнению экономистов и политологов, он является «бюджетом горечи и разочарования».

В частности, согласно документу, общая сумма доходов бюджета Украины в 2020 году должна составить 1,79 триллиона гривен. Приоритеты госбюджета остались прежними — в первую очередь это отдача долгов Международному валютному фонду (МВФ) и другим кредиторам (на них отведено более 400 миллиардов гривен), а также увеличение расходов на армию, полицию и ремонт украинских дорог.