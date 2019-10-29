Заммэра Марселя призвал Запад отменить антироссийские санкции

Москва, 29 октября. Заместитель мэра Марселя Жан Роатта призвал западные власти отменить антироссийские санкции. По его мнению, снятие ограничений в отношении РФ было бы «прекрасным жестом».

Ответственный за международные отношения представитель Франции сообщил во время конференции в мэрии Москвы о необходимости снятия эмбарго.

«Я хотел бы, чтобы мы пошли дальше, мы должны дальше заключать договоры между нашими странами. И нужно, я считаю, снять эмбарго, наложенное на Россию, это будет прекрасный жест», — подчеркнул Роатта.

Французский политик подчеркнул важность общения и развития отношений между двумя государствами. Во время конференции глава департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин и Жан Роатта подписали договор, регламентирующий сотрудничество стран вплоть до 2023 года, пишет РИА Новости.

Западные страны ввели санкции в отношении России после того, как в 2014 году Крым воссоединился с РФ в результате референдума. Москва отреагировала на ограничения импортозамещением. Президент России Владимир Путин летом 2014 года подписал указ о запрете на ввоз определенных продуктов и сырья с территории США, стран ЕС, Канады, Норвегии и прочих.

Ранее Российской академии народного хозяйства и госслужбы впервые подсчитали выгоду и убытки россиян от продэмбарго, введенного Москвой в ответ на санкции Запада, передает «Федерал Пресс».