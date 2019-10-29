Москва, 29 октября. Известная российская телеведущая Елена Малышева рассказала о преимуществах очков над контактными линзами.

По ее словам, в век технологий все больше людей нуждаются в средствах, способных скорректировать зрение. Как уточнила телеведущая, каждый сам выбирает, что именно ему удобнее, но и очки, и линзы имеют как свои плюсы, так и минусы.

Малышева объяснила преимущество очков над контактными линзами. В эфире программы «Жить здорово» на Первом канале ведущая совместно с коллегами рассказала, что соблюдать гигиену глаз с очками значительно проще, чем с линзами. Участники программы отметили, что вторые нужно надевать исключительно чистыми руками. Также они уточнили, что за линзами значительно сложнее ухаживать и они требуют особых финансовых вложений.

Главным минусом очков при этом является ограниченный обзор — так, если смотреть по сторонам, оправа и дужка могут мешать. Мешают очки и активному отдыху.

Ранее Малышева назвала три таблетки, необходимые для людей старше 50 лет. Она обратила внимание на то, что современную медицину можно сравнить с математикой, в которой «все просчитано и все известно». По словам Малышевой, есть несколько препаратов, которые способны «отодвинуть» старость и преждевременную смерть. Она отметила, что в список можно внести аспирин, который предотвращает агрегации и «склеивания» тромбоцитов. Именно из-за них и возникают тромбы, являющиеся причиной инфарктов и инсультов.

Так, в 2016 году медики установили, что прием аспирина на регулярной основе предупреждает развитие опухоли толстого кишечника и снижает смертность от рака. Малышева уточнила, что лучше принимать «сердечный» аспирин, в котором действующее вещество содержится в пределах 100 мг.

Также к «таблеткам от старости» можно отнести ингибиторы АПФ («прилы»). Эти препараты сохраняют сосуды эластичными и приводят давление к норме. Как заметила Малышева, ежедневное употребление этих таблеток продлевает жизнь на 30%. Кроме того, по словам телеведущей, людям старше 50 лет нужно принимать статины, которые снижают объем синтезируемого печенью холестерина.