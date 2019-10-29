В офисе Зеленского рассказали, как Порошенко пытался возглавить протест

Киев, 29 октября. Бывший президент Украины Петр Порошенко хотел стать лидером протестов против реализации «формулы Штайнмайера», однако участники акций его не приняли. Об этом рассказал глава офиса президента Украины Андрей Богдан.

По словам Богдана, Порошенко принимал максимальные меры, чтобы увеличить свою роль в протестном движении против реализации «формулы Штайнмайера». Глава офиса Зеленского назвал это неудивительным — это знают все, кто был на этих протестах в Киеве, отметил он.

«Именно они говорили, что Петр Алексеевич [Порошенко] был частью этого движения, его активно старались сделать лидером. Что не было воспринято другими участниками этого движения», — заявил Богдан в интервью «Украинской правде».

Напомним, контактная группа по мирному урегулированию ситуации в Донбассе на заседании в Минске 1 октября согласовала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса.

После украинские националисты устроили акции протеста в Киеве и других городах страны, а также призвали Зеленского отказаться от выполнения данного соглашения. Как сообщал корреспондент Федерального агентства новостей из Киева, массовость марша была на уровне 12–13 тысяч. По впечатлению ФАН, если целью марша было напугать власть, то эта цель достигнута не была.