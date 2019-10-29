Клинцевич назвал смешными доводы США о «защите» нефтяных месторождений в Сирии

Москва, 29 октября. США преследуют собственные экономические интересы, сохраняя контроль над нефтяными месторождениями в Сирии. Об этом заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Сенатор отметил, что заявление главы Белого дома Дональда Трампа об уничтожении главаря террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, а также обещание министра обороны США Марка Эспера свидетельствуют о намерении американцев сохранить контроль над нефтяными месторождениями в Сирии.

«Подтекст этих заявлений один и тот же: США никуда не собираются уходить из Сирии, и уничтожение Аль-Багдади, вне зависимости от того, реально оно или нет, используется в качестве идеологического обоснования этого решения. Мол, вот мы какие крутые, без нас с ИГ не справиться», — пояснил Клинцевич.

Он также назвал смешным утверждение Эспера о том, что США сохраняют контроль над сирийской нефтью для беспрепятственного доступа к ней союзных Вашингтону курдских формирований. Клинцевич отметил, что американские власти преследуют исключительно собственные экономические интересы, сохраняя контроль над нефтяными месторождениями в Сирии.

«Кто поверит в них после того, как США «кинули» курдов по-крупному. Нефть - это деньги, и большие, а там, где деньги, для США союзников нет. И самое главное. Совершенно непонятно, почему недрами Сирии должен пользоваться кто-то другой, а не их законный хозяин — народ этой страны», — добавил сенатор.

Ранее глава министерства обороны США Марк Эспер заявил, что США намерены оставить под своим контролем нефтяные месторождения в Сирии и готовы использовать своих военных для защиты сирийских нефтяных ресурсов.

Федеральное агентство новостей неоднократно сообщало о том, что США на территории Сирии осуществляют незаконную добычу нефти при поддержке курдских террористов. При этом курдские террористы захватили сирийские нефтяные месторождения по договоренности с боевиками ИГ.

Стоит отметить, что сирийское правительство в свое время вложило большие средства в развитие нефтяных месторождений. Курдские террористы при поддержке Вашингтона захватили эти нефтяные месторождения, после чего начали осуществлять незаконную добычу и продажу сирийской нефти, нарушая международное право. Доказательства данного преступления недавно представило Минобороны РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.