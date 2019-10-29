Больше половины россиян готовы отказаться от зарубежных интернет-сервисов

Москва, 29 октября. Более половины россиян заявили о готовности отказаться от использования иностранных интернет-платформ в пользу аналогичных российских, следует из результатов опроса Института развития Интернета (ИРИ).

Согласно результатам исследования, 34% граждан РФ испытывают чувство гордости за то, что у них есть выбор между использованием иностранных и отечественных интернет-сервисов.

«При этом больше половины (53%) опрошенных готовы отказаться от использования иностранных платформ в пользу аналогичных российских, в целях ускорения развития отечественного рынка и создания новых рабочих мест», — говорится в сообщении ИРИ.

Говоря о том, должно ли государство иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний для обеспечения безопасности и защиты персональных данных людей, 77% респондентов дали утвердительный ответ. Это, как считают эксперты, связано с повышением цифровой грамотности россиян и осознанием важности правил соблюдения личной «информационной гигиены».

В то же время ответы россиян оказались менее единогласны на вопрос о том, что является приоритетным: помогать компаниям зарабатывать больше на данных россиян в интересах зарубежных инвесторов или обеспечить безопасность данных россиян при возможном уменьшении прибыли зарубежных инвесторов. Обеспечение безопасности поддержали 74% респондентов, за «локализацию» отечественных интернет-компаний, работающих в РФ и зарабатывающих на использовании данных граждан, высказались 73%.

«Неудивительно, что интернет-сообщество волнует защита их персональных данных. Люди хотят иметь не только гарантии доступности ресурсов, которыми они привыкли пользоваться ежедневно, но и уверенность в безопасности личных сведений, — пояснил генеральный директор ИРИ Сергей Петров. — Кроме того, граждане не готовы к тому, что IT-гиганты будут диктовать свои правила игры, действуя вне той юрисдикции, где находятся их пользователи».

В то же время 66% опрошенных высказались за государственную поддержку отечественных интернет-компаний.

Онлайн-опрос проходил с 23 по 27 октября, в нем приняли участие более тысячи респондентов с территории РФ.