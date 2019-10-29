Эксперт оценил вероятность «газовой войны» России и Украины

Никто не будет доводить вопрос транзита газа до конфликта, поскольку это бессмысленно, считает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. Так он прокомментировал возможную «газовую войну» России и Украины.

Киеву не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до состояния «газовой войны», заявил ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

«Если вдруг начнется новая газовая война, в том смысле, что не будет договора, я уверен, что Европа будет винить в этом Киев. И это будет огромная проблема нынешней власти», — заявил депутат.

Политик рассказал, что в России «долгое время была точка зрения, что через Украину нельзя ничего проводить». Сейчас Москва призывает Киев договариваться так, чтобы транспортировка газа осталась на взаимовыгодных условиях.

Российская сторона хочет сохранить транзит голубого топлива через Украину, но страна этому препятствует. В эфире телеканала «112 Украина» Волошин подчеркнул, что РФ ведет себя «гиперконструктивно по всем направлениям». Москва показала, что «не собирается никому ничего дарить», а если договор о транзите газа не продлят, Европа будет винить в этом Украину.

По словам Сергея Правосудова, очевидно, что Украина проиграет газовую войну с Россией. При этом не важно будет, кого обвинят в этом поражении.

«Все прекрасно понимают, что, даже если этот конфликт произойдет, он все равно будет решен в течение нескольких дней. Так что доводить до конфликта бессмысленно, потому что есть контракт и есть потребители, которым нужен газ», — заявил он в беседе с Федеральным агентством новостей.

Эксперт рассказывает, что между Россией и Украиной уже был конфликт, который продлился несколько дней, и при этом пострадали европейские потребители.

«Киевские власти очень сильно зависят от европейских в плане тех же кредитов, политической поддержки и прочего. Все прекрасно понимают, что газ должен попасть к европейским потребителям вне зависимости от амбиций политиков. Поэтому какой-то транзитный договор к концу года обязательно будет подписан. Несмотря на то, что стороны будут недовольны, компромисс найдется. Это неизбежно», — рассказал собеседник ФАН.

Россия уже прекращала поставки газа транзитом через территорию Украины, и газ не доходил до европейских покупателей, напоминает Правосудов. Тогда была зима, и в стране приходилось отключать отопление в домах.

«Это сомнительное удовольствие. Несмотря на более тщательную подготовку Украины к зиме, оставлять одну из основных транзитных труб пустой очень опасно. Поэтому никто не будет до этого доводить. Даже если до этого довести, конфликт придется решить в течение очень короткого времени. Лучше сделать это заранее, чем в экстренном порядке», — сообщил эксперт.

Напомним, срок действия текущего транзитного контракта между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года. Соглашение действует с 2009 года. В настоящее время украинская государственная компания «Нафтогаз» судится с «Газпромом». Украинская сторона требует пересмотреть контрактные тарифы на транзит газа в период с 2018 по 2019 год.

В апреле 2018 года министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что Россия готова обсуждать вопрос о дальнейшем транзите газа через Украину, если условия поставок топлива будут экономически обоснованны. При этом глава «Газпрома» Алексей Миллер неоднократно отмечал, что компания не планирует отказываться от транзита газа через территорию Украины.

С 2015 года Киев прекратил осуществлять закупку газа у России. В настоящее время украинская сторона покупает российский газ по реверсной схеме из стран Евросоюза. Вопрос о транзите газа через Украину после 2019 года обсуждается на трехсторонних переговорах с участием представителей России, Украины и ЕС.

Ранее стало известно, что «Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.